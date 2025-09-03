szeptember 3., szerda

Tisza-adó

51 perce

Varga Gábor: Ne dőljenek be a hazugságoknak!

Címkék#hazugság#Varga Gábor országgyűlési képviselő#Tisza Párt#Tisza-adó#adózás#kommunikáció#választás

Markáns véleményt fogalmazott meg a FEOL-nak Dél-Fejér országgyűlési képviselője a nyilvánosságra került, úgynevezett „Tisza-adóval” kapcsolatban. Varga Gábor arra kérte a választókat, hogy ne dőljenek be a hazugságoknak és a tagadásnak, és élesen bírálta a Tisza Párt kommunikációját.

Feol.hu

A képviselő emlékeztetett arra, hogy a politikai kampányban a bizalom a legfontosabb, és párhuzamot vont a korábbi, Gyurcsány-féle hazugságokról szóló beismerésekkel. Mint mondta, a Tisza Párt már a kampány alatt hazudik, és előre tudják, hogy amit ígérnek, azt nem fogják betartani. A kiszivárgott „progresszív adózás, a Tisza-adó” tervével kapcsolatban elmondta, hogy az ország már egyszer kipróbálta ezt a rendszert, és az nem vált be. Varga Gábor egy személyes példát is felhozott:

Varga Gábor véleménye a Tisza Párt elnökéről: „abból él, hogy mindent elmond, és utána mindent le is tagad”
Forrás: Sebestyén Bálint

​– Egy ismerősöm korábban azért keresett kevesebbet, mert egy plusz nap munka révén magasabb adósávba került. Ez a rendszer véleményem szerint megerősíti a szürkegazdaságot és a fekete munkát, hiszen mindenki minimálbéren lenne bejelentve. Én hiszek a jelenlegi lineáris adózási rendszerben, ahol mindenki 15%-ot fizet, és aki többet keres, az abszolút értékben is többet adózik – fogalmazott a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője.

Élesen bírálta a Tisza pártot

​A politikus szerint az, hogy az ellenzéki párt tagadja a programját és a jelöltjeit, jellemző a működésükre. Szerinte nem véletlenül nem állnak ki sem a jelöltjeikkel, sem a programjukkal, mert azt gondolják, hogy az embereket majd így szépen meg lehet vezetni. Különösen vállalhatatlannak tartja a „választások után pedig mindent lehet” kijelentést, mert szerinte nem tisztázott, mi is lenne az a „minden”. Mindemellett Magyar Pétert is élesen bírálta, mondván, „abból él, hogy mindent elmond, és utána mindent le is tagad”.

Szerintem ritka a magyar politikai történelemben az, hogy 24 órán, vagy éppen egy órán belül saját maguk kijelentéseit megcáfolják. Úgy vélem, ez komoly hitelességi válságot okoz az oldalukon. Az egész kommunikációjuk a gyűlöletbeszédre, az uszításra és a megosztásra épül

– tette hozzá.

Végezetül kifejtette véleményét arról is, miszerint vidéken az emberek már racionálisabban és ésszerűbben gondolkodnak, ezért nem hiszi, hogy a Tisza párt támogatást élvezne. Egyúttal arra kért, mindenkit, ne üljenek fel az ígérgetéseknek és ne dőljenek be a hazugságoknak!

 

