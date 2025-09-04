Vargha Tamás: Több százezer forintot vehet el a Tisza Párt adóemelési terve egy átlagcsaládtól

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője a minap arra kérte a választókat, hogy ne dőljenek be a Tisza Párt hazugságainak. Most egy újabb Fidesz-KDNP-s képviselő fejtette ki véleményét. A kiszivárgott tervezet értelmében a tiszások a 15%-os, európai szinten is legalacsonyabb SZJA-kulcsot 22%-ra, sőt, akár 33%-ra is emelnék.

Vargha Tamás képviselő szerint a választás egyértelmű: adóemelés vagy adócsökkentő politika.

Fotó: FMH/Archív

A Tisza Párt tervezetének kritikus pontjai

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy ez bruttó 400 ezer forintos fizetés felett mindenki számára több adót jelentene, és egy átlagfizetésű család évente akár félmillió forinttal kevesebbet kapna.

A képviselő a tervezet másik kritikus pontjaként a családi adókedvezmények teljes megszüntetését emelte ki. A Fidesz adócsökkentő politikáját állította szembe ezzel a tervvel, rámutatva a 25 év alattiak és a két, illetve háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességére, valamint a családi adókedvezmény megduplázására. A képviselő szerint a választás egyértelmű: adóemelés vagy adócsökkentő politika.

"Mi Európa legnagyobb családi adócsökkentését hajtjuk végre, mert ez a magyar emberek érdeke" – fogalmazott Vargha Tamás. "Mi adókat csökkentünk. Ők adóemelést terveznek. Ez a különbség!"