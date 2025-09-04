szeptember 4., csütörtök

Tisza-adó

1 órája

Vargha Tamás: Több százezer forintot vehet el a Tisza Párt adóemelési terve egy átlagcsaládtól

Címkék#Varga Gábor#Tisza Párt#Tisza-adó#család#Székesfehérvár#Magyar Péter#Fidesz#Vargha Tamás#szja

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is kifejtette álláspontját a kiszivárgott Tisza-adótervezettel kapcsolatban, amelyet a családok számára "elképesztő hátrányt" jelentő intézkedésnek nevezett. A képviselő szerint Magyar Péter és a Tisza Párt adóemelést tervez, amely jelentős személyi jövedelemadó (SZJA)-emelést és a családi adókedvezmények megszüntetését jelentené.

Feol.hu

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője a minap arra kérte a választókat, hogy ne dőljenek be a Tisza Párt hazugságainak. Most egy újabb Fidesz-KDNP-s képviselő fejtette ki véleményét. A kiszivárgott tervezet értelmében a tiszások a 15%-os, európai szinten is legalacsonyabb SZJA-kulcsot 22%-ra, sőt, akár 33%-ra is emelnék.

Székesfehérvár képviselője is kifejtette álláspontját a kiszivárgott Tisza Párt adójával kapcsolatban. A választás egyértelmű: adóemelés vagy adócsökkentő politika.
Vargha Tamás képviselő szerint a választás egyértelmű: adóemelés vagy adócsökkentő politika.
Fotó: FMH/Archív

A Tisza Párt tervezetének kritikus pontjai

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy ez bruttó 400 ezer forintos fizetés felett mindenki számára több adót jelentene, és egy átlagfizetésű család évente akár félmillió forinttal kevesebbet kapna.

A képviselő a tervezet másik kritikus pontjaként a családi adókedvezmények teljes megszüntetését emelte ki. A Fidesz adócsökkentő politikáját állította szembe ezzel a tervvel, rámutatva a 25 év alattiak és a két, illetve háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességére, valamint a családi adókedvezmény megduplázására. A képviselő szerint a választás egyértelmű: adóemelés vagy adócsökkentő politika.

"Mi Európa legnagyobb családi adócsökkentését hajtjuk végre, mert ez a magyar emberek érdeke" – fogalmazott Vargha Tamás. "Mi adókat csökkentünk. Ők adóemelést terveznek. Ez a különbség!"

Olvasta már? Mutatjuk, mit jelentene a Tisza-adó bevezetése a különböző ágazatokban, többek között az egészségügyben, az építőiparban, vagy éppen a kommunikációs szférában. Mutatjuk a sokkoló számokat, részletek ITT!

 

 

