szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

20°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóemelés

1 órája

A Tisza-adóval 1 millió forintnál is többet vennének el ennek az ágazatnak a dolgozóitól! – részletek

Címkék#szállítás#Tisza Párt#Tisza-adó#oktatás ágazat#egészségügy#Magyar Péter#raktározás

​Több mint 1 millió forintos adóteher nehezedne a szállítási és raktározási szektorban dolgozókra egy esetleges adóemelés esetén. Kiszámoltuk a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint, hogy érintené az itt dolgozókat a Tisza-adó.

Feol.hu

​A szállítás és raktározás ágazatban dolgozók is súlyos terheket viselnének, ha a Tisza Párt megvalósítaná az adóemelési terveit. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fejér megyei adatai alapján az ágazatban átlagosan bruttó 526 ezer forintot kerestek a munkavállalók az év első negyedévében. A jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (szja) mértéke mellett ez havonta 79 ezer forint körüli, évente pedig 947 ezer forintos adólevonást jelent. A Tisza-adóval azonban ez a szám drámaian megnőne.

A Tisza-adóval drámaian megnőne a különböző szektorok terheli. Érzékenyen érinti a szállítási és raktározási szférát, mutatjuk mit jelent ez a számok nyelvén.
A Tisza-adóval drámaian megnőne a szállítási és raktározási szektor terhei.
Forrás: Shutterstock

Szja-elvonások a Tisza-adó estén

​Korábbi cikkeinkben már vizsgáltuk más jelentős szektorok, mint az egészségügy, az ipar vagy az oktatás, valamint a szociális szféra Tisza-adóval kalkulált adóterheit. Most a szállítás és raktározás ágazatot vesszük górcső alá. A felvetett adópolitika szerint a havi adólevonás közel 8 ezer forinttal lenne magasabb, így a jelenlegi 78 900 forint helyett több mint 86 ezer forint lenne. Éves szinten ez 91 840 forinttal emelkedne, ami azt jelentené, hogy a munkavállalóktól összesen 1 038 640 forint szja-t vonnának le. ​Ez a jelentős növekedés komoly pénzügyi kihívás elé állítaná a szektorban dolgozókat, jelentősen csökkentve a családok rendelkezésére álló jövedelmet.

Korábban már valamennyi országgyűlési képviselő elmondta véleményt az esetleges Tisza-adóval kapcsolatban: Vargha Tamás, Varga Gábor, Törő Gábor, Tessely Zoltán és Mészáros Lajos is keményen bírálta a Magyar Péter által vezetett Tisza Pártot a kiszivárgott tervezett miatt. Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke szintén ledöbbent, a Tisza Párt őszödi beszédének nevezte a Tisza-adót.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu