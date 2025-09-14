A Tisza-adóval 1 millió forintnál is többet vennének el ennek az ágazatnak a dolgozóitól! – részletek

​A szállítás és raktározás ágazatban dolgozók is súlyos terheket viselnének, ha a Tisza Párt megvalósítaná az adóemelési terveit. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fejér megyei adatai alapján az ágazatban átlagosan bruttó 526 ezer forintot kerestek a munkavállalók az év első negyedévében. A jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (szja) mértéke mellett ez havonta 79 ezer forint körüli, évente pedig 947 ezer forintos adólevonást jelent. A Tisza-adóval azonban ez a szám drámaian megnőne.

A Tisza-adóval drámaian megnőne a szállítási és raktározási szektor terhei.

Forrás: Shutterstock

Szja-elvonások a Tisza-adó estén

​Korábbi cikkeinkben már vizsgáltuk más jelentős szektorok, mint az egészségügy, az ipar vagy az oktatás, valamint a szociális szféra Tisza-adóval kalkulált adóterheit. Most a szállítás és raktározás ágazatot vesszük górcső alá. A felvetett adópolitika szerint a havi adólevonás közel 8 ezer forinttal lenne magasabb, így a jelenlegi 78 900 forint helyett több mint 86 ezer forint lenne. Éves szinten ez 91 840 forinttal emelkedne, ami azt jelentené, hogy a munkavállalóktól összesen 1 038 640 forint szja-t vonnának le. ​Ez a jelentős növekedés komoly pénzügyi kihívás elé állítaná a szektorban dolgozókat, jelentősen csökkentve a családok rendelkezésére álló jövedelmet.

Korábban már valamennyi országgyűlési képviselő elmondta véleményt az esetleges Tisza-adóval kapcsolatban: Vargha Tamás, Varga Gábor, Törő Gábor, Tessely Zoltán és Mészáros Lajos is keményen bírálta a Magyar Péter által vezetett Tisza Pártot a kiszivárgott tervezett miatt. Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke szintén ledöbbent, a Tisza Párt őszödi beszédének nevezte a Tisza-adót.