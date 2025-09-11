A Tisza szerint Fejérben túl gazdagok a villamosenergia-ellátás területén dolgozók

Magyar Péter pártja többkulcsos adót vezetne be a nemrégiben kiszivárgott dokumentumok szerint. Egy esetleges kormányváltás esetén a Tisza-adó miatt jelentősen emelkedne valamennyi munkavállaló személyi jövedelemadója, ami éves szinten akár több százezer forintot is jelent. Az elmúlt napokban több ágazattal kapcsolatban is végeztünk számításokat. A Tisza-adó esetén az oktatási szférában dolgozók szja-levonása 217 ezer forinttal lenne több éves szinten. A KSH adatai szerint Fejérben a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazat szellemi szektorában dolgozók bruttó átlagkeresete 529 ezer forint volt 2025 első negyedévében. Ez után jelenleg 79 ezer forint levonással kell számolni havonta, a Tisza-adó esetén azonban 87 ezer forint lenne. A szórakozás és a művészet területén dolgozók is jelentős kieséssel számolhatnának egy esetleges kormányváltás esetén. Esetükben 220 ezer forinttal lenne magasabb a személyi jövedelemadó összege évente.

Jelentős kiesést okozna a Tisza-adó a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén dolgozóknak is.

A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén dolgozók 2025 első negyedévében bruttó 789.000 forintos átlagkeresettel rendelkeztek Fejérben a KSH adatai szerint. Ennek jelenleg havonta 118.000 forint a személyi jövedelemadója havonta, ami évente 1.420.000 forint. Ebben az ágazatban dolgozó munkavállalók életébe is jelentős változást hozna a Tisza-adó. Esetükben havonta 26.000 forinttal több szja-t vonnának le, ami éves szinten közel 313.000 forintot jelent.