A turizmusban dolgozókat is jelentős mértékben érintené a Tisza-adó

A különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, ha bevezetésre kerülne az elmúlt időszakban ismerté vált Tisza-adó, mely egy többkulcsos személyi jövedelemadó rendszer – foglalta össze a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, Princzinger Pétert a turizmus.com kérésére.

A Tisza-adó a turizmusban dolgozókat is érinti.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A lap elsősorban arra volt kíváncsi, hogy a turizmusban foglalkoztatottakat hogyan érintené a többsávos, vagy, ha úgy tetszik többkulcsos adóztatás.

Egy szálláshely-szolgáltató egység vezetőjének például havi szinten 36 ezer forinttal lenne kevesebb a fizetése, míg éves szinten körülbelül 440 ezerrel. De a séfként dolgozó alkalmazottak is megéreznék a különbséget, ez esetben havonta 22 ezerrel, évente 270 ezerrel lenne kevesebb a bevételük. Alacsonyabb bérezések tekintetében hasonlóképp megéreznék a változást a munkavállalók, egy szállodai recepciós esetében évente több mint 120 ezer forinttal lenne több a személyi jövedelemadója a mostaninál.

Az alacsonyabb bérezésű munkavállalókat is érintené a Tisza-adó

Fejér megyei viszonylatban ismét a KSH legfrissebb, 2025. első negyedévére vonatkozó kimutatásra támaszkodunk. A turizmushoz a legközelebb a

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazat áll. Az ágazaton belül azt vizsgáltuk meg, hogy a szellemi szektor mennyire sínylené meg a Tisza adóemelését. Fejérben ez esetben a bruttó átlagkereset 529 ezer, ami a mostani 15%-os szja-val 79 ezer forintos levonást jelent havonta, míg évente mintegy 952 ezret. Az adóemeléssel ez havonta 8 ezer forinttal emelné meg az szja levonás összegét, azaz 87 ezer lenne, míg évente 1 millió 46 ezer, ami nagyjából plusz 95 ezer forint levonás a mostanihoz képest.

Országos viszonylatban a szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2025. júniusában 452 ezer forint volt, ami nem számít túl magas összegnek, de még így is érintené a Tisza-adó.