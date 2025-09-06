A szórakozás és a művészet sem kivétel: 220 ezer mínusz évente a Tisza-adó miatt

A KSH számos ágazatra vonatkozóan készítette el 2025. első negyedévére vonatkozóan azt a kimutatást, melyben megyékre bontva mutatja a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó és nettó átlagkeresetét. Az elemzésből nem csak a bérek tudhatók meg, hanem kiszámolhatjuk a mostani 15%-os szja és a Tisza-adó háromkulcsos szja levonásának különbségét, azaz megtudhatjuk, hogy mennyivel lesz kevesebb a fizetésünk egy esetleges kormányváltásnál.

Jelentős mínusz a Tisza-adó miatt

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

220 ezer mínusz évente a Tisza-adó miatt

Az olyan kulcságazatokat, mint a turizmus, az építőipar vagy az oktatás már kielemeztük. Most a szórakozásé, a művészeté és a szabadidőé a főszerep. Az év első három hónapjában ebben a szférában bruttó 682 ezer forint volt átlagkereset Fejérben. Ennek szja levonása 102 ezer forint, míg a Tisza hatalomra kerülése esetén ez az összeg már 120 ezer forint fölé rúgna, tehát 18 ezer forinttal lenne több, évente pedig 220 ezerrel.