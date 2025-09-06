szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Háromkulcsos szja

2 órája

A szórakozás és a művészet sem kivétel: 220 ezer mínusz évente a Tisza-adó miatt

Címkék#Tisza#szórakozás#szja

Átlagosan bruttó 682 ezer forintot visznek haza havonta azok a munkavállalók, akik a szórakoztató iparban és a művészeti világban dolgoznak Fejér megyében.

Feol.hu

A KSH számos ágazatra vonatkozóan készítette el 2025. első negyedévére vonatkozóan azt a kimutatást, melyben megyékre bontva mutatja a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó és nettó átlagkeresetét. Az elemzésből nem csak a bérek tudhatók meg, hanem kiszámolhatjuk a mostani 15%-os szja és a Tisza-adó háromkulcsos szja levonásának különbségét, azaz megtudhatjuk, hogy mennyivel lesz kevesebb a fizetésünk egy esetleges kormányváltásnál.

Tisza-adó
Jelentős mínusz a Tisza-adó miatt
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

220 ezer mínusz évente a Tisza-adó miatt

Az olyan kulcságazatokat, mint a turizmus, az építőipar vagy az oktatás már kielemeztük. Most a szórakozásé, a művészeté és a szabadidőé a főszerep. Az év első három hónapjában ebben a szférában bruttó 682 ezer forint volt átlagkereset Fejérben. Ennek szja levonása 102 ezer forint, míg a Tisza hatalomra kerülése esetén ez az összeg már 120 ezer forint fölé rúgna, tehát 18 ezer forinttal lenne több, évente pedig 220 ezerrel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu