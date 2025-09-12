Ahogy az a nemrégiben kiszivárgott dokumentumból kiderült, Magyar Péter pártja többkulcsos adót vezetne be abban az esetben, ha kormányra kerülne. Ez azt jelenti, hogy valamennyi munkavállalónak jelentősen emelkedne a személyi jövedelemadója. Az elmúlt napokban több ágazatot is megvizsgáltunk. Számításainkból kiderült, hogy a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat területén dolgozóknak évente 101.000 forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetniük, mint jelenleg. Az ipar és a feldolgozóipar munkavállalói sem jelentenek kivételt. Nekik havonta 21.000 forinttal emelkedne az szja összege, ami éves szinten 254.000 forintot jelent. A pénzügyi szektor dolgozói is jelentős kieséssel számolhatnának a Tisza-adó bevezetése esetén. Esetükben éves szinten több mint 433 ezer forinttal emelkedne a befizetendő személyi jövedelemadó összege.

Az ingatlanosokat sem kímélné a Tisza-adó. Fotó: Studio Romantic / Forrás: Shutterstock

Ennyivel csökkenne az ingatlanosok fizetése a Tisza-adó miatt

Amennyiben egy esetleges kormányváltás esetén bevezetnék a Tisza-adót, az ingatlanügyek szférában dolgozó, szellemi munkát végzők személyi jövedelemadója is jelentősen emelkedne. A KSH adatai szerint az ebben az ágazatban, teljes munkaidőben dolgozók havi átlagkeresete 714.000 forint volt 2025. első negyedévében. Ezen kereset személyi jövedelemadója a jelenlegi rendszer szerint havonta 107.100, azaz évente 1.285.200 forint levonást jelent. A Tisza-adó esetén azonban ez az összeg jelentősen megemelkedne. Abban az esetben, ha Magyar Péter pártjának tervei megvalósulnának, az ingatlanügyek szférában szellemi munkát végzőknek havonta közel 21.000, tehát évente közel 250.000 forinttal több szja-t kellene fizetniük.