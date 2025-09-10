3 órája
Ezt a csoportot is megütné a Tisza-adó
Átlagosan bruttó 534 ezer forintot keresnek azok, akik adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység munkakörökben helyezkednek el. Ennek szja levonása jelenleg 80 ezer forint havonta, de mennyi lenne a Tisza-adóval? Megnéztük!
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
Fejér megyében az év első negyedévét összegezve a KSH szerint átlagosan bruttó 534 ezer forintot vihetnek haza azok a munkavállalók, akik az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység szektorban dolgoznak. Ezt a bért jelenleg havonta 80 ezer forint személyi jövedelemadó terheli, míg évente 960 ezer, de mennyivel lenne ez több a Tisza-adó szja levonásával?
Tisza-adó: ekkora szja levonásra számíthatnak ebben a szférában
Az elmúlt napokban több cikkük is készült a témában, melyekben megvizsgáltuk többek között az egészségügyet, az építőipart, az oktatást és a pénzügyi szektort is. Most az adminisztrációs munkakörökben dolgozók bérét számoltuk ki. Megnéztük, hogy ők milyen adólevonásokra számíthatnak egy esetleges kormányváltáskor.
E szerint a Tisza-féle háromlépcsős adóemeléssel ez az összeg havonta 88 ezer forint lenne, ami 8 ezer forinttal több a jelenleginél, évente pedig 1 millió 60 ezer, ami 100 ezer forint többletet jelent.