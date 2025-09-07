A pénzügyi szektor dolgozóit sem kímélné a Tisza-adó

Ahogy az elmúlt napokban tettük az egészségügy, az építőipar, az oktatás vagy épp a turizmus szektorában, úgy most is összehasonlítjuk, hogy mennyivel lenne több a személyi jövedelemadó, ha a Tisza Párt kerülne kormányra. Az adóemelésre vonatkozó tervük, melyet csak Tisza-adóként emlegetünk a közelmúltban szivárgott ki.

A Tisza-adó éves szinten több mint 400 ezerrel növelné az adóterheket a szektorban.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A pénzügyi szektor is megsínylené a Tisza-adót

A drasztikus változás a magyar munkavállalók nagy részét érintené, így fontos tudni, hogy mire számíthatnak azok, akik a különböző szektorokban dolgoznak. A KSH a pénzügyi és biztosítási tevékenység ágazatot is kielemezte. E szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 2025. első negyedévében ebben a szektorban Fejérben nagyjából 932 ezer forintra jött ki havonta. Ekkora összegnél a mostani egykulcsos adózással ebből 140 ezer forint jön le szja-ként havonta. Ám, ha a Tisza-féle háromkulcsos adórendszer lépne életbe akkor ez a következő lenne: havonta 36 ezerrel lenne több az szja, míg évente több mint 433 ezerrel.