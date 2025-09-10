szeptember 10., szerda

Jelentős kiesést okozna

1 órája

A mezőgazdasági dolgozókat sem kímélné a Tisza-adó – Mutatjuk, mennyivel keresnének kevesebbet

Címkék#mezőgazdaság#Tisza-adó#adó#szja

A mezőgazdasági dolgozók is jelentős kieséssel számolhatnának egy esetleges kormányváltás esetén. A Tisza-adó ezt az ágazatot sem kímélné, mutatjuk, mennyivel keresnének kevesebbet.

Feol.hu

A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat területén dolgozókat sem kímélné a Tisza-adó. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ezen a területen a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 537.000 forint volt 2025. első negyedévében. Ebből jelenleg havonta 80.550 forint, azaz évente 966.600 forint kerül levonásra személyi jövedelemadó (SZJA) formájában.

tisza-adó
A mezőgazdaságban dolgozókat sem kímélné a Tisza-adó.
Forrás: FMH Archív

A mezőgazdaság sem kivétel a Tisza-adó alól

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egyebek mellett az oktatás, a turizmus, a pénzügy és az ipar területén dolgozók bérét is jelentősen érintené a Tisza-adó. Ez alól pedig a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászat munkavállalói sem kivételek. Esetükben havonta közel 8500, évente pedig 101.000 forinttal növekedne a befizetendő személyi jövedelemadó összege.

 

