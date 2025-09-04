szeptember 4., csütörtök

Tisza-adó

1 órája

Éves szinten 217 ezer forinttal lenne több a Tisza-adó bevezetésével az oktatási szférában dolgozók szja-levonása

Címkék#Tisza#adóemelés#szja

Hogyan érintené az oktatási szférában dolgozókat a Tisza többlépcsős adóemelése? Megnéztük: a változás ebben az esetben is drasztikus. Mutatjuk, hogy a Tisza-adó mennyivel többet venne el a hazai munkavállalóktól.

Feol.hu

Talán már nincsen olyan, aki az előzményekről ne hallott volna. Röviden összefoglalva arról van szó, hogy a Tisza Párt egy úgynevezett háromlépcsős vagy másnéven bérsávos adórendszert vezetne be, ha ők kerülnének az ország élére. A személyi jövedelemadót oly mértékben megemelnék, hogy éves szinten egy-egy alkalmazott súlyos pénzektől esne el. Ezúttal az oktatási szférát néztük meg. Mutatjuk, hogy mennyivel kevesebb maradna a fizetésből a Tisza-adó bevezetésével.

Tisza-adó
Tisza-adó: negyedmillióval több szja fizetés évente
Forrás: Shutterstock

Előbb az egészségügyben dolgozók bérét elemeztük ki, majd az építőipari dolgozók és az információs szektor alkalmazottjai következtek, most pedig az oktatási ágazat a soron következő. 

Tisza-adó: havonta 18-19 ezerrel, évente 217 ezerrel nőne az szja összege

Csakúgy, mint az előzőekben, most is a KSH nemrég elkészült statisztikájára alapoztunk, melyben minden vármegyére vonatkozóan elkészítették a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó és nettó átlagkeresetének kimutatását ágazati leosztásban az idei év első negyedévére vonatkozóan.

E szerint az oktatási szektorban mintegy bruttó 675 ezer az átlagkereset Fejér megyében. A mostani 15%-os adókulccsal ez azt jelenti, hogy ennek szja-levonása havonta nagyjából 101 ezer forint. A Tisza-féle adózási módosítással ez az összeg jóval magasabb. Havi szinten 119 ezer forint lenne, ami 18-19 ezer forinttal több, mint a mostani, éves szinten pedig 217 ezer forinttal lenne több az szja-levonás.

 

