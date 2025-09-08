szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Pénzügyek

2 órája

Jelentősen növelné az iparban és a feldolgozóiparban dolgozók kiadásait Fejérben a Tisza-adó

Címkék#Tisza-adó#pénzügy#átlagkereset#szja

Több mint 720 ezer forint a havi bruttó átlagkeresete az iparban dolgozóknak Fejér vármegyében, és szintén e körüli a havi bruttó átlagkeresete a feldolgozóiparban dolgozóké. Kiszámoltuk, mennyivel csökkenne a szóban forgó két szektor dolgozóinak havi bruttó átlagkeresete a Tisza-adóval.

Feol.hu
Jelentősen növelné az iparban és a feldolgozóiparban dolgozók kiadásait Fejérben a Tisza-adó

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Korábbi cikkeinkben már megnéztük, mennyit veszítenének az egészségügy, az építőipar, az oktatás , a turizmus és a pénzügyi szektor dolgozói, ha a Tisza Párt kerülne kormányra. A Tisza-adóként emlegetett adóemelési tervük nemrég került napvilágra.

Így érintené a Tisza-adó az ipart és a feldolgozóipart
Több tízezer forinttal vinnének kevesebbet haza az iparban és a feldolgozóiparban dolgozók a Tisza-adóval
Forrás: MW-archív

A Tisza-adó alapján rosszabbul jár az ipar és a feldolgozóipar is

A Tisza-adóval valamennyi ágazat dolgozói rosszul járnának, így nem kivétel az ipar és a feldolgozóipar sem. A KSH elemzése szerint Fejér vármegyében a feldolgozóiparban dolgozók havi bruttó átlagkeresete 2025 első negyedévében 726 ezer forint körül mozgott, míg az iparban dolgozóké 720 ezer forint körül. A feldolgozóipar és az ipar mostani átlagkeresete alapján az egykulcsos adózással ebből valamivel több mint 108 ezer forint jön le szja-ként havonta.

Ám, ha a Tisza-féle háromkulcsos adórendszer lépne életbe, akkor havonta 21 ezer forinttal lenne több az szja, míg évente összesen 254 ezer forinttal kellene több szja-t fizetniük a szóban forgó szektorban dolgozóknak.

 

 

 

