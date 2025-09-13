szeptember 13., szombat

Adóemelésre vonatkozó tervek

1 órája

Tisza-adó: éves szinten több mint másfél millió lenne az szja-levonása azoknak, akik a szociális szektorban dolgoznak

A humánegészségügyi, szociális ellátás szférában dolgozókat is érintené a Tisza-adó, éves szinten meghaladná a másfél millió forintot az szja-levonás.

Feol.hu

Fejér megyében a humánegészségügyi, szociális ellátás ágazatban átlagosan havi szinten bruttó 703 ezer forintot vittek haza a munkavállalók az év első negyedévében a KSH adatai szerint. Ennek szja-levonása a jelenlegi 15 százalékos adózással havonta nagyjából 105 ezer forint, míg évente 1 millió 265 ezer forint. De mennyivel lenne ez több egy esetleges kormányváltáskor, ha a Tisza beváltaná az adóemelésre vonatkozó terveit? Mutatjuk, hogy a Tisza-adó mennyivel több pénzt venne el a zsebekből!

tisza-adó
 Így hatna a Tisza-adó a humánegészségügyi, szociális ellátás ágazatban
Fotó: Brian A Jackson/Shutterstock

Így nőne az szja-levonás a Tisza-adóval:

Korábbi cikkeinkben olyan jelentős szektorok Tisza-adó-féle szja-levonását számoltuk ki, mint az egészségügy, az ipar vagy épp az oktatás. Most a humánegészségügyi, szociális ellátás szféra jön. 

Havonta ez az összeg 20 ezer forinttal lenne több, azaz 105 ezer forint helyett több mint 125 ezer lenne, míg évente 240 ezerrel több szja-t vonnának le a munkavállalóktól, azaz 1 millió 505 ezer forintot.


 


 

 

