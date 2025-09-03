Tisza-adó: a bírók hárommilliós, a katonák félmilliós mínuszba csúsznának

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt az egykulcsos 15 százalékos szja helyett háromsávos rendszert vezetne be: 416 ezer forintig maradna a 15 százalék, 1,25 millió forintig 22 százalék, a felette lévő jövedelmet pedig 33 százalékos kulcs terhelné. A modell, a Tisza-adó a dolgozók mintegy kétharmadának rontaná a helyzetét.

A Tisza-adó miatt lassulhat a béremelkedés és csökkenhet a foglalkoztatás

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza-adó bírókat és katonákat is sújtana

Fejérben is érződne a hatás az igazságszolgáltatásban: a kormány által megkezdett bérrendezés nyomán 2027-re bruttó 2,25 millió forintra nőne a bírói illetmény, ami a jelenlegi szja mellett nagyjából 1,5 millió forint nettót jelentene. A progresszív adó ezt 1,26 millió forint környékére vágná vissza – ez havonta 238 ezer, éves szinten közel 2,86 millió forintos veszteség.