1 órája
Tisza-adó: a bírók hárommilliós, a katonák félmilliós mínuszba csúsznának
A többkulcsos szja visszahozása a munkavállalók kétharmadát érintené negatívan. A számítások szerint egy átlagos bíró 2027-re havi csaknem 240 ezer forinttal vihetne haza kevesebbet, miközben a katonai legénységnél is jelentős lenne a kiesés.
A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt az egykulcsos 15 százalékos szja helyett háromsávos rendszert vezetne be: 416 ezer forintig maradna a 15 százalék, 1,25 millió forintig 22 százalék, a felette lévő jövedelmet pedig 33 százalékos kulcs terhelné. A modell, a Tisza-adó a dolgozók mintegy kétharmadának rontaná a helyzetét.
A Tisza-adó bírókat és katonákat is sújtana
Fejérben is érződne a hatás az igazságszolgáltatásban: a kormány által megkezdett bérrendezés nyomán 2027-re bruttó 2,25 millió forintra nőne a bírói illetmény, ami a jelenlegi szja mellett nagyjából 1,5 millió forint nettót jelentene. A progresszív adó ezt 1,26 millió forint környékére vágná vissza – ez havonta 238 ezer, éves szinten közel 2,86 millió forintos veszteség.
Nem csak a bíróságok éreznék meg: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy videóban jelezte, hogy a „Tisza-adó” a katonákat is sújtaná, a legénység illetménye éves szinten mintegy 476 ezer forinttal csökkenhetne. A tárcavezető szerint a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a katonák és családjaik anyagi biztonságát.
A munkaerőpiaci következményekre is figyelmeztetnek: Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a VG Extra podcastban úgy fogalmazott, a többkulcsos szja lassítaná a bérdinamikát, és foglalkoztatási visszaeséshez vezethetne. Bár a Tisza Párt vitatja a kiszivárgott dokumentum valódiságát, a közgazdászok szerint a kockázatok kézzelfoghatók.
Az építőiparban dolgozókat is jelentősen megsarcolná a Tisza-adó Fejérben