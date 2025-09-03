szeptember 3., szerda

Hilda névnap

19°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejérben is érződne a hatása

1 órája

Tisza-adó: a bírók hárommilliós, a katonák félmilliós mínuszba csúsznának

Címkék#Tisza Pár#Tisza-adó#jövedelemadózás#jövedelem

A többkulcsos szja visszahozása a munkavállalók kétharmadát érintené negatívan. A számítások szerint egy átlagos bíró 2027-re havi csaknem 240 ezer forinttal vihetne haza kevesebbet, miközben a katonai legénységnél is jelentős lenne a kiesés.

Feol.hu

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt az egykulcsos 15 százalékos szja helyett háromsávos rendszert vezetne be: 416 ezer forintig maradna a 15 százalék, 1,25 millió forintig 22 százalék, a felette lévő jövedelmet pedig 33 százalékos kulcs terhelné. A modell, a Tisza-adó a dolgozók mintegy kétharmadának rontaná a helyzetét.

Tisza-adó
A Tisza-adó miatt lassulhat a béremelkedés és csökkenhet a foglalkoztatás
Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza-adó bírókat és katonákat is sújtana

Fejérben is érződne a hatás az igazságszolgáltatásban: a kormány által megkezdett bérrendezés nyomán 2027-re bruttó 2,25 millió forintra nőne a bírói illetmény, ami a jelenlegi szja mellett nagyjából 1,5 millió forint nettót jelentene. A progresszív adó ezt 1,26 millió forint környékére vágná vissza – ez havonta 238 ezer, éves szinten közel 2,86 millió forintos veszteség.

Nem csak a bíróságok éreznék meg: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy videóban jelezte, hogy a „Tisza-adó” a katonákat is sújtaná, a legénység illetménye éves szinten mintegy 476 ezer forinttal csökkenhetne. A tárcavezető szerint a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a katonák és családjaik anyagi biztonságát.

A munkaerőpiaci következményekre is figyelmeztetnek: Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a VG Extra podcastban úgy fogalmazott, a többkulcsos szja lassítaná a bérdinamikát, és foglalkoztatási visszaeséshez vezethetne. Bár a Tisza Párt vitatja a kiszivárgott dokumentum valódiságát, a közgazdászok szerint a kockázatok kézzelfoghatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu