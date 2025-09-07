57 perce
„Átver a Tisza” – kampányvideóval indult a figyelmeztetés Kötcsén
A Tisza-adó átverés – állítja a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Kötcsén indított kampányukban videó és kalkulátor segít feltárni a valódi következményeket.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén mutatta be kampányát, amelyben a Tisza-adó átverésére hívják fel a figyelmet. A szervezet szerint Magyar Péter pártja elhallgatja, hogy a többkulcsos adó nemcsak a tehetőseket, hanem a hétköznapi dolgozókat is sújtaná.
A kampányvideóban Tarr Zoltán korábbi kijelentése is felhangzik:
választást kell nyerni és utána mindent lehet.
A mozgalom szerint ez is mutatja, hogy a Tisza nem őszinte a választókkal.
A tisza-ado.hu oldalon elérhető kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mekkora terhet róna rá a Tisza-adó. A szervezet hangsúlyozza, hogy a céljuk az igazság bemutatása, a választók védelme.
Kötcse így ismét a közéleti küzdelem középpontjába került: innen indult el az a kampány, amely a Tisza-adó leleplezését szolgálja.