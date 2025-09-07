„Átver a Tisza” – kampányvideóval indult a figyelmeztetés Kötcsén

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén mutatta be kampányát, amelyben a Tisza-adó átverésére hívják fel a figyelmet. A szervezet szerint Magyar Péter pártja elhallgatja, hogy a többkulcsos adó nemcsak a tehetőseket, hanem a hétköznapi dolgozókat is sújtaná.

A kampányban a Tisza-adó veszélyeire hívják fel a figyelmet

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldal

A kampányvideóban Tarr Zoltán korábbi kijelentése is felhangzik:

választást kell nyerni és utána mindent lehet.

A mozgalom szerint ez is mutatja, hogy a Tisza nem őszinte a választókkal.

Kampány indult a Tisza-adó ellen Kötcsén

A tisza-ado.hu oldalon elérhető kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mekkora terhet róna rá a Tisza-adó. A szervezet hangsúlyozza, hogy a céljuk az igazság bemutatása, a választók védelme.

Kötcse így ismét a közéleti küzdelem középpontjába került: innen indult el az a kampány, amely a Tisza-adó leleplezését szolgálja.