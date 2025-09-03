Tisza-adó: éves szinten sok százezret venne ki a Fejérben dolgozók zsebéből is

A Központi Statisztikai Hivatal kiadta 2025. első negyedévére vonatkozó statisztikáját, melyben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó és nettó átlagkeresetet mutatja ágazati leosztásban. A napokban két cikkünk is megjelent, melyben Fejér megyére vonatkozóan az építőiparban és az egészségügyben dolgozók bérét vettük górcső alá. Megmutattuk továbbá azt is, hogy az ebben az ágazatban dolgozók bére miként módosulna a Tisza-adó bevezetésével.

A Tisza-adó bevezetése jelentősen módosítaná a nettó kereseteket

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Tisza-adó: így formálná át az adóemelés a hazai béreket

Mint az ismeretes, a közelmúltban kiszivárgott az a dokumentum, melyből kristálytisztán kiderül: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke eltörölné a mostani egykulcsos szja-t és helyette bevezetne egy háromkulcsos adórendszert, mely jelentősen átformálná a hazai béreket.

Az adótervezet szerint évi 5 millió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos kulcs, de 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén már 22 százalékot kellene fizetni, míg 15 millió feletti éves keresetnél már 33 százalékos lenne az szja.

Az egészségügyi és az építőipari szféra után most az információs, illetve kommunikációs szektorban dolgozók bérét elemezzük ki. A KSH szerint Fejérben ebben a szférában nagyjából bruttó 972 ezer forintot keresnek az alkalmazottak, amelyből a mostani szja levonás körülbelül 146 ezer forint. Ezzel szemben a Tisza-féle szja esetében ez az összeg jóval magasabbra rúg, mivel már ez a bérsáv a 22 százalékos levonásba esne bele. Szám szerint ez az összeg 184 ezer forint havonta, azaz 38 ezer forinttal többet vonnának le havi szinten, éves viszonylatban pedig közel 500 ezer forint lenne a többletlevonás.