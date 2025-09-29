szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

A szabadság hőseit ünnepelték a sukorói templomban

1 órája

Tessely Zoltán: „Háborúskodás helyett jobb jónak lenni!”

Címkék#szónok#béke#csata

Vasárnap délután hagyományos formaságok közepette gyülekeztek hívők és nem hívők a sukorói református templomban, hogy – a Magyar Nemzeti Férfikar és a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar méltó közreműködése mellett – emlékezzenek és emlékeztessenek az 1848. szeptember 28-án megtartott haditanácsra. Az évfordulón ökumenikus szertartás mellett imádkoztak a szabadságharc minden hős katonájának lelkéért, többek között Tessely Zoltán országgyűlési képviselő részvételével.

Tihanyi Tamás

Az 1702-ben felépített református templomban az ünnepség első szónoka, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő először az egyházi és a világi elöljárókat, valamint a negyvennyolcasok leszármazottjait köszöntötte, és „minden magyar hazafit, aki fontosnak tartotta, hogy ma ismét közösségben merítsünk erőt a múltunk dicsőségéből a ma feladatainak ellátásához.” A politikus beszédének első részében felelevenítette a haditanács és a győztes pákozdi csata történelmi körülményeit, majd így folytatta:

Tessely Zoltán
A megemlékezés résztvevői meghallgatták Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnek és Perczel Andrásnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának beszédét 
Forrás: feol.hu

–  Lehetséges, hogy nem a pákozd-sukoró-pátkai csata volt a szabadságharc legnagyobb ütközete. De ez mutatott példát, ez mutatott erőt a folytatáshoz az önálló, polgári Magyarországért vívott harc útján, és ekkor született meg az önálló Magyar Honvédség, amelynek így a 177. születésnapját ünnepeljük. Isten éltesse! Mógáéktól örökre megtanulhattuk, hogy a szabadságért, az önrendelkezését nekünk, magyaroknak mindig erősnek kell lennünk. Erősnek lelkileg, erősnek gazdaságilag és erősnek katonailag. Tőlük tudtuk meg, hogy csak a nagyok lehetnek lassúak, a kicsiknek mindig fürgéknek és előrelátóknak kell lenni. A magyar hadierények régi időkre nyúlnak vissza. A dicső múlt egyik fényes állomása pedig éppen Sukoró, Pákozd és Pátka, és e hadi erények egytől egyig azt üzenik a mának, hogy a szabadság és a béke legfontosabb záloga az erőben van. Nekünk a mában is az a legfontosabb üzenetünk a külvilágnak, hogy háborús időkben is meg tudjuk őrizni Magyarország békéjét és méltóságát, ezért háborúskodás helyett jobb jónak lenni.” 

Mások mellett Molnár Krisztián, a vármegye közgyűlésének elnöke, Kardos Ábel lelkész, Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester és Karsai Béla, a HTBK fehérvári szervezetének elnöke is ott volt a megemlékezők között 
Forrás: feol.hu

A képviselő még évekkel az ukrajnai háború előtt, 2016-ban elindított haderőfejlesztési program részleteit ismertette – az oktatás színvonalát, a katonák növekvő erkölcsi és anyagi megbecsülését is említette –, amivel a baloldali kormányok által leépített védelmi erőt újraépítette az ország. A gazdasági fejlesztés egyedüli szempontja a magyar érdek, tette hozzá, majd a védelmi ipar beruházásait sorolta Várpalotától Gyulán át Zalaegerszegig.

Magyarország békéje és biztonsága ma is a Magyar Honvédség erején múlik. Ezért megnyugtató, hogy az elmúlt másfél évtizedben mind személyi állományában, mind hivatásos és tartalékos katonáinak képzettségében, mind pedig az általuk működtetett haditechnika hazai gyártó és beszerzési kapacitásának növelésével is erősödtünk.

Történelmi helyszínt vont fátyolba az ősz a sukorói hegytetőn 
Forrás: feol.hu

Tessely Zoltán Wass Albertet idézte, amikor azt mondta, nem azt az embert szereti az Isten, nem azt a magyart, aki meghunyászkodik és kezet csókol a világ urainak. Hanem az olyan magyart szereti az Isten, aki ha kell, szembeszegül a világgal… Tisztelet a hősöknek, köszönet érte, hogy ma is fogják a kezünket! – zárta szavait a képviselő.   

 

 

