szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

53 perce

Újabb terméknek kellett mennie a boltok polcairól – ebből az italból ne igyál!

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#glicerin#Toxic Waste

Napjainkban egyre több termékről derül, ki hogy egyes összetevői az egészséges határértékeiken túl mutatnak. Most újabb termékvisszahívásra került sor.

Feol.hu
Újabb terméknek kellett mennie a boltok polcairól – ebből az italból ne igyál!

Ezúttal egy kedvelt ital lett a termékvisszahívás áldozata

Fotó: moomin201

Ezúttal a termékvisszahívás apropója a túl magas glicerintartalom volt.

termékvisszahívás
Ezúttal egy kedvelt ital lett a termékvisszahívás áldozata
Fotó: agroinform.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy a Toxic Waste márkájú ízesített jégkásák egyes tételeiben a megengedettnél magasabb glicerin tartalmat mutattak ki. Az érintett termékek Hollandiából érkeztek Magyarországra. – tájékoztat az agroinform.hu

A Toxic Waste ízesített jégkása azonnali visszahívását rendelte el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), valamint tájékoztatást adott ki, hogy az alábbi cikkben megtalálható pontos adatokkal rendelkező termékeket nem tanácsos elfogyasztani.

A glicerin (E 422) egy elterjedt élelmiszer-adalékanyag, ám túl nagy mennyiségben egészségügyi kockázatot jelenthet. Különösen veszélyes lehet gyermekeknél és 65 kg alatti felnőtteknél, akiknél émelygést, hasmenést vagy más kellemetlen tüneteket válthat ki.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu