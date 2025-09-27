54 perce
Újabb terméknek kellett mennie a boltok polcairól – ebből az italból ne igyál!
Napjainkban egyre több termékről derül, ki hogy egyes összetevői az egészséges határértékeiken túl mutatnak. Most újabb termékvisszahívásra került sor.
Ezúttal egy kedvelt ital lett a termékvisszahívás áldozata
Ezúttal a termékvisszahívás apropója a túl magas glicerintartalom volt.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy a Toxic Waste márkájú ízesített jégkásák egyes tételeiben a megengedettnél magasabb glicerin tartalmat mutattak ki. Az érintett termékek Hollandiából érkeztek Magyarországra. – tájékoztat az agroinform.hu
A Toxic Waste ízesített jégkása azonnali visszahívását rendelte el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), valamint tájékoztatást adott ki, hogy az alábbi cikkben megtalálható pontos adatokkal rendelkező termékeket nem tanácsos elfogyasztani.
A glicerin (E 422) egy elterjedt élelmiszer-adalékanyag, ám túl nagy mennyiségben egészségügyi kockázatot jelenthet. Különösen veszélyes lehet gyermekeknél és 65 kg alatti felnőtteknél, akiknél émelygést, hasmenést vagy más kellemetlen tüneteket válthat ki.