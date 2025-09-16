szeptember 16., kedd

Jó hír érkezett

1 órája

Újabb térfigyelő kamerákat helyeznek ki Fejérben, itt lesz nagyobb a biztonság

Előszállás 30 millió forintos támogatásban részesült a Versenyképes Járások Program keretében. A településen a többi között térfigyelő kamera segíti majd a biztonságosabb életet.

Bokányi Zsolt
A támogatásnak köszönhetően több olyan beruházás valósul meg, amely közvetlenül szolgálja a helyiek mindennapjait és komfortját. A tervek szerint térfigyelő kamerarendszer épül, amely növeli a közbiztonságot és hozzájárul a nyugodtabb mindennapokhoz. 

Az egészségház is megújul: hőszigetelést kap, valamint a környezetét új térkőburkolattal rendezik. Emellett egy fűnyíró traktor beszerzésére is sor kerül, amely a közterületek gondozását teszi hatékonyabbá. 

A fejlesztések célja, hogy Előszállás még biztonságosabb, rendezettebb és élhetőbb település legyen. A mostani támogatás újabb lépés abba az irányba, hogy a község hosszú távon is megőrizze értékeit, és tovább erősítse közösségi életét.

 

 

