Újabb térfigyelő kamerákat helyeznek ki Fejérben, itt lesz nagyobb a biztonság

A támogatásnak köszönhetően több olyan beruházás valósul meg, amely közvetlenül szolgálja a helyiek mindennapjait és komfortját. A tervek szerint térfigyelő kamerarendszer épül, amely növeli a közbiztonságot és hozzájárul a nyugodtabb mindennapokhoz.

Az egészségház is megújul: hőszigetelést kap, valamint a környezetét új térkőburkolattal rendezik. Emellett egy fűnyíró traktor beszerzésére is sor kerül, amely a közterületek gondozását teszi hatékonyabbá.

A fejlesztések célja, hogy Előszállás még biztonságosabb, rendezettebb és élhetőbb település legyen. A mostani támogatás újabb lépés abba az irányba, hogy a község hosszú távon is megőrizze értékeit, és tovább erősítse közösségi életét.