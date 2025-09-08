szeptember 8., hétfő

Búzáért és kukoricáért: egy toronysisak története

1 órája

Hála és emlékezés a toronysisak megújulásának századik évfordulóján!

Címkék#istentisztelet#gyülekezet#történet

Száz évvel ezelőtt a gyülekezet tagjai nagy elszántsággal és összefogással újították meg, most hálaadó istentiszteleten ünnepelték. A templom toronysisakja a múltról mesél és a jelennek üzen!

Bokányi Zsolt
Hála és emlékezés a toronysisak megújulásának századik évfordulóján!

Zsúfolásig telt meg vasárnap délelőtt az alapi református templom, ahol a gyülekezet és a település közössége ünnepi istentiszteleten adott hálát a száz éve megújult toronysisakért. A rendezvényen jelen volt Suplic Attila polgármester is, a gyülekezet gyermekei pedig zenés, dicsőítő szolgálattal tették még meghittebbé az alkalmat.

templom
A templom és az ünnepi alkalom előtt Hajdú Szabolcs Koppány esperes és Nagy Richard lelkipásztor. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az istentiszteleten Hajdú Szabolcs Koppány, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese hirdette az igét. Szolgálata a mózesi történetre épült, a „hálátlan emberek” és a „gondviselő Isten” gondolata köré szerveződve. Az üzenetben megérthették a jelenlévők, hogy a gondokon és a nehézségeken Isten, a mi gondviselőnk visz át bennünket, sőt a bajok legsűrűjében is számíthatunk rá. A gondviselő Isten nemcsak az egyének, hanem a gyülekezetek életére is figyel, így lehetett reményünk és erőnk a múltban és a lehet a jövőben is.

A gyülekezet több mint száz éves dokumentumaiból Nagy Richard lelkipásztor idézte meg a múlt pillanatait. Fotó: Bokányi Zsolt

Templom és gyülekezet!

Az igehirdetést követően Nagy Richárd lelkipásztor a múltba vezette vissza a hallgatóságot. A gyülekezet történetét felelevenítve egy 1925. március 25-én kelt presbiteri jegyzőkönyvből idézett, amelyben a templomtorony tetőszerkezetének sürgető javításáról döntöttek. „A toronytető rendbehozatala tovább nem halasztható” – olvasható a dokumentumban, amelyből jól érződik, mennyi küzdelem és kitartás állt a templom fennmaradása mögött.

Adja Isten, hogy amint száz évvel ezelőtt, úgy száz év múlva is legyen itt élő és emlékező közösség, hitét megtartó és megvalló gyülekezet

– hangzott el az ünnepen. 

A gyermekek énekszóval dicsértek Istent az ünnepi alkalmon! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Érdekességként a jegyzőkönyv szerint a dunaföldvári bádogosmunkás öt métermázsa búzáért és ugyanennyi kukoricáért vállalta a toronysisak munkálatait, tíz év garanciával. A mai hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá vált, hogyan éltek és döntöttek elődeik egy évszázaddal korábban. A toronysisakon ma is látható 1925-ös évszám mögött emberek áldozatvállalása, szívek hite és közös akarat áll.

 

 

 


 

 

