Közadakozásból és állami támogatásból újították fel a templomot

A kormánynak a kisközösségek is fontosak – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Nagyvenyimen a templom felújítás alkalmából tartott szentmise előtt. Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek – fogalmazott az államtitkár, méltatva a helyiek összefogását, akik most, több évtizeddel később is tanúbizonyságot téve erről, a templom nyílászáróinak cseréjéhez szükséges tízmillió forint mintegy felét közadakozás útján teremtették elő – számolt be a hírről a Duol.hu.

Megújul a negyvenyimi templom

Forrás: MTI

Folytatódik a templomfelújítás

Soltész Miklós elmondta, hogy a katolikus templom felújítása folytatódni fog, a kormány segíti a helyi közösségeket. Kristofory Valter plébános szentbeszédében köszönetet mondott az összefogásért, a szentmise végén pedig megáldotta az elkészült beruházást.