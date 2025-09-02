szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

24°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hálaadó szentmise

28 perce

Közadakozásból és állami támogatásból újították fel a templomot

Címkék#nagyvenyimi templom#szentmise#Soltész Miklós#felújítás

Hálaadó szentmisét tartottak vasárnap a nagyvenyimi templom felújítása alkalmából. A templom nyílászáróinak cseréjéhez szükséges összeg felét közadakozás fedezte, míg a másik felét az állam állta. A felújítás apropóján hálaadó szentmisét tartottak, melyen részt vett Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is.

Feol.hu
Közadakozásból és állami támogatásból újították fel a templomot

Forrás: MTI

A kormánynak a kisközösségek is fontosak – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Nagyvenyimen a templom felújítás alkalmából tartott szentmise előtt. Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek – fogalmazott az államtitkár, méltatva a helyiek összefogását, akik most, több évtizeddel később is tanúbizonyságot téve erről, a templom nyílászáróinak cseréjéhez szükséges tízmillió forint mintegy felét közadakozás útján teremtették elő – számolt be a hírről a Duol.hu.

Felújítják a nagyvenyimi templomot
Megújul a negyvenyimi templom
Forrás:  MTI

Folytatódik a templomfelújítás

Soltész Miklós elmondta, hogy a katolikus templom felújítása folytatódni fog, a kormány segíti a helyi közösségeket. Kristofory Valter plébános szentbeszédében köszönetet mondott az összefogásért, a szentmise végén pedig megáldotta az elkészült beruházást.

A hálaadó istentiszteleten részt vett Mészáros Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője, valamint Müller Cecília nyugalmazott országos tisztifőorvos, Nagyvenyim díszpolgára is – írja az MTI.

Forrás: MTI

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu