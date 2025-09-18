szeptember 18., csütörtök

Felújítás

1 órája

Megújulnak a temetőkapuk, a csend és emlékezés méltó őrzői

Címkék#munkálatok#lakosság#béke

A felújított kapuk méltó módon fogják képviselni a hagyományokat és az emlékezés tiszteletét. Aba település temetőjében megkezdődött a temetőkapuk felújítása, amely a csend és a nyugalom megőrzését szolgálja.

Bokányi Zsolt

A temetőkapuk felújítása fontos lépés a közösség múltjának megőrzésében és a település temetőjének békés, nyugodt hangulatának biztosításában. A kapukat elszállítják, hogy szakértő kezek munkája révén méltó módon újulhassanak meg, mielőtt visszakerülnek eredeti helyükre.

temetőkapuk
A temetőkapuk megújulnak hamarosa! Forrás: Az önkormányzat

A temetőkapuk megújulnak! 

A felújítás nem csupán esztétikai jelentőségű, hiszen az abai temető kapui szimbolikusan is őrzik a csendet, a békét és az emlékezés tiszteletét, amely minden látogatót átjár. A település vezetése hangsúlyozza, hogy a beruházás egyszerre szolgálja a hagyományok ápolását és a jövő nemzedékei számára történő értékőrzést. Az önkormányzat munkálatok ideje alatt a lakosság türelmét és megértését kérik. A közösség tagjai biztosak lehetnek abban, hogy a felújított kapuk hosszú időre a temető nyugalmának és méltóságának szimbólumai maradnak.

 

 

