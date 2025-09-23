szeptember 23., kedd

Brunszvik Teréz emléke Martonvásáron

2 órája

Az okos fejlesztés, ami megváltoztatja a temetőlátogatást (galéria)

​Brunszvik Teréz halálának 164. évfordulóján egy egészen különleges technológiai újítással tisztelegtek a neveléstudomány úttörője előtt. A Nemzeti Örökség Intézete egy forradalmi, QR-kóddal ellátott okos parcellakövet helyezett el a martonvásári temető bejáratánál, amely a múltat köti össze a jövővel.

Fotó: Fehér Gábor

​A temetőben tartott ünnepségen a Himnusz elhangzása után házigazdaként Horváth Bálint, Martonvásár polgármestere köszöntötte a megjelenteket, akik között számos közéleti személyiség is volt. Többek között Spányi Antal megyés püspök, Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület elnöke, Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára, Szabó Tibor Vármegyei alelnök és Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) főigazgatója, aki szintén megosztotta gondolatait az esemény kapcsán.

Brunszvik Teréz halálának 164. évfordulóján egy egészen különleges technológiai újítással tisztelegtek a neveléstudomány úttörője előtt a martonvásári temetőnél
Átadták QR-kóddal ellátott okos parcellakövet martonvásári temetőnél.
Fotó: Fehér Gábor

​Mint az el is hangzott, a NÖRI kiemelt projektjének részeként indult kezdeményezés célja, hogy a Nemzeti Sírkert védett sírjait modern információs parcellakövekkel jelöljék. Ezek az okoskövek egy QR-kódon keresztül egy hatalmas adatbázishoz biztosítanak hozzáférést. A QR-kód beolvasásával a látogatók megismerhetik a sírhely történetét és az elhunyt személyiség életútját. Ez a megoldás hidat épít a generációk között, és könnyen elérhetővé válik a magyar történelem és kollektív emlékezet egy-egy szelete. ​A Brunszvik Teréz emlékére elhelyezett parcellakővel – a temető bejáratánál – az első magyar óvoda alapítója előtt tisztelegnek, akinek idén ünnepeljük születésének 250. évfordulóját. Halálának 164. évfordulója pedig épp a keddi napra esik. A felszólalók Brunszvik Teréz munkássága előtt tisztelegtek, majd megkoszorúzták a grófnő szarkofágját is. Ahogy Brunszvik Teréz mondta: 

A korai nevelés a legfontosabb. Az, amit az ember ebben az életkorban felfog, kihat egész életére. 

(galéria a képre kattintva!)

Az okos parcellakő, ami megváltoztatja a temetőlátogatást

Fotók: Fehér Gábor

A temetői fejlesztés mellett volt még ok az örömre

Kedden délután megnyílt Martonvásár, de nyugodtan kijelenthető, hogy egész Fejér vármegye legújabb ékköve, a Brunszvik Júlia Térségi Bölcsőde. Nézze meg a káprázatosan szép intézményt.

 

