Érdemes bevésni a naptárba

​Ezt ne hagyd ki: Még legalább három csoda vár ránk idén!

Aki lemaradt a legutóbbi teljes holdfogyatkozásról, nem kell csüggednie! Jó hírünk van mindenki számára, hiszen a telihold még három alkalommal érkezik idén, ráadásul nem is akármilyen pompában. Készülj fel egy igazi csillagászati látványosságra, amelytől a szemed elkáprázik, a lelked pedig megnyugszik.

Feol.hu
Szemkápráztató jelenség az égbolton.

Forrás: Shutterstock

Megyeszerte több ezren csodálták meg vasárnap este a teljes holdfogyatkozást, amelyre egy-két évente kerül csak sor, ahogy arról a FEOL is beszámolt. Azonban hamarosan ismét érdemes tekintetünket az égbolt felé irányítani, újabb telihold-csodában gyönyörködhetünk. 

Forrás: Facebook/Tattoos Facts

Mutatjuk, a telihold 2025-ös felragyogását

  • Október 7. – Az év első szuperholdja: Figyeld az eget október elején, amikor a Hold a Földhöz legközelebbi pontjához ér. Emiatt nagyobbnak és fényesebben ragyog majd, mint általában. Ahogy felkel a horizonton, egy lélegzetelállító, ezüstös ragyogásban gyönyörködhetsz.
  • ​November 5. – A 2025-ös év legnagyobb és legfényesebb holdja: Érkezik az év legnagyobb holdsztárja! A 2025-ös év legközelebbi teliholdja akár 30%-kal nagyobbnak és káprázatosan fényesnek is tűnhet. Ez az éjszaka egy emlékezetes pillanat lesz a csillagok alatt.
  • December 4. – Az év utolsó szuperholdja: Az év holdfináléja téli árnyalatokban érkezik. A 2025-ös év utolsó szuperholdja hűvös, fényes fényt vet az éjszakai égboltra. Ez a látvány tökéletes befejezése lehet az évnek, nem érdemes kihagyni!

 

