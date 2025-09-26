szeptember 26., péntek

Téligumi

17 perce

Az idei téligumi-teszten az abroncsoknak majdnem fele megbukott – óvatosan vásároljon!

Idén is megtartotta szokásos őszi abroncstesztjét a német autóklub (ADAC/ÖAMTC ). Ebben az idei téligumi felhozatalból 31 garnitúrát vizsgáltak, amelyből 11-et nem ajánlanak a felmérést végző szakemberek.

Az idei téligumi teszt történelmi jelentőségű volt a szervezet életében. Összesen 31 darab, 225/40 R18-as méretű, idén bevezetett abroncsgarnitúrát teszteltek, amelyet leginkább a kis és középkategóriában elterjedt méret. Korábban ilyen széles felhozatalra nem volt példa az ADAC/ÖAMTC felmérései során. Ezeket vételáruk szerint három nagy csoportra osztották, Premium, Qualiy és Budget (drága, közepes és olcsó). A gumikat négy különböző vizsgálat alá vetették. Száraz, valamint nedves útfelületű útburkolaton, télies útviszonyokon, valamint a menetbiztonságukat rangsorolták. A szakértők is megdöbbentek, mikor a teszt végén 11 abroncs kapott  "kifogásolható" státuszt, tehát ezek az abroncsok kvázi megbuktak a teszten.

téligumi
A szakértőket is meglepte néhány téligumi-garnitúra minősége.
Fotó: tyrereviews.com

A Goodyear Ultragrip Performance 3 végzett a téligumi teszt élén

A 2025-ös év legjobb téligumija a Goodyear Ultragrip Performance 3 lett,  amellyel akár 75 ezer kilométert is tud teljesíteni élettartama során, és a nedves útfelületen mutatott kiváló teljesítményt. Mögötte a Michlein Pilot Sport 5 végzett, a dobogó 3. fokára a Bridgestone Blizzard 6 végzett. Nyilván ezek mind felső-árkategóriás abroncsok. Talán a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező választás a  Hankook Winter I*cept Evo3 lehet, amely összesítésben az 5. helyen vézett, és még a "jó" kategóriába sorolták.

11 abroncs elhasalt az ADAC/ÖAMTC felmérésén

Érdekesség, hogy az abszolút legrosszabb téligumi a Syron Everest 2, a nedves útviszonyokat szimuláló teszten az abszolút legjobb értékelést kapta, azonban minden másban messze alulmaradt a konkurensektől. Szerencsére, a legrosszabb, "kifogásolható" besorolásba egyik ismert márka terméke sem került bele. A Syron kívül továbbá még 10, olcsó árfekvésű abroncsokat gyártó esett "áldozatául" a legrosszabb értékelésnek.

A teszt részletesebb eredménye IDE KATTINTVA elérhető

 

