Leállást jelentett be a Telekom, tízezrek érintettek

A szolgáltató közleményében arról tájékoztatott, hogy a folyamatos karbantartás és korszerűsítés részeként 2025. szeptember 16-án hajnalban tervezett hálózati munkálatokat végez. A Telekom célja, hogy ügyfelei számára gyorsabb, stabilabb és megbízhatóbb hálózati élményt biztosítson.

Fejlesztés miatt áll le a Telekom hálózata több Fejér megyei településen

Fotó: Mohai Balázs / Forrás: MTI

Országtuning a Telekomnál: karbantartás miatt leállások lesznek Fejérben

A munkálatok az alábbi időpontokban és helyszíneken okozhatnak fennakadást:

Székesfehérvár : szeptember 16-án 00:00 és 05:00 óra között egyes városrészekben időszakos szolgáltatás-kimaradás várható. A tervezett üzemidő kiesés maximális hossza 300 perc lehet.

: szeptember 16-án 00:00 és 05:00 óra között egyes városrészekben időszakos szolgáltatás-kimaradás várható. A tervezett üzemidő kiesés maximális hossza 300 perc lehet. Bodajk, Csókakő, Mór: szeptember 16-án 00:00 és 06:00 között lehet számítani szolgáltatás-kimaradásra, a kiesés hossza legfeljebb 120 perc.

A Telekom közölte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érintett ügyfelek minél rövidebb ideig tapasztaljanak fennakadást.

A leállás tízezreket érinthet, ugyanakkor a vállalat hangsúlyozza, hogy a fejlesztés hosszú távon a jobb és stabilabb hálózati élményt szolgálja.