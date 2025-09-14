szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hálózati leállás

1 órája

Leállást jelentett be a Telekom, tízezrek érintettek

Címkék#közlemény#munkálatok#Telekom

Székesfehérvár és környéke több településén is hálózatfejlesztési munkálatokat végez a Magyar Telekom a jövő hét elején, emiatt átmeneti szolgáltatás-kiesésekre kell számítani.

Feol.hu

A szolgáltató közleményében arról tájékoztatott, hogy a folyamatos karbantartás és korszerűsítés részeként 2025. szeptember 16-án hajnalban tervezett hálózati munkálatokat végez. A Telekom célja, hogy ügyfelei számára gyorsabb, stabilabb és megbízhatóbb hálózati élményt biztosítson.

telekom
Fejlesztés miatt áll le a Telekom hálózata több Fejér megyei településen
Fotó: Mohai Balázs / Forrás: MTI

Országtuning a Telekomnál: karbantartás miatt leállások lesznek Fejérben

A munkálatok az alábbi időpontokban és helyszíneken okozhatnak fennakadást:

  • Székesfehérvár: szeptember 16-án 00:00 és 05:00 óra között egyes városrészekben időszakos szolgáltatás-kimaradás várható. A tervezett üzemidő kiesés maximális hossza 300 perc lehet.
  • Bodajk, Csókakő, Mór: szeptember 16-án 00:00 és 06:00 között lehet számítani szolgáltatás-kimaradásra, a kiesés hossza legfeljebb 120 perc.

A Telekom közölte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érintett ügyfelek minél rövidebb ideig tapasztaljanak fennakadást.

A leállás tízezreket érinthet, ugyanakkor a vállalat hangsúlyozza, hogy a fejlesztés hosszú távon a jobb és stabilabb hálózati élményt szolgálja.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu