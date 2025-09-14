1 órája
Leállást jelentett be a Telekom, tízezrek érintettek
Székesfehérvár és környéke több településén is hálózatfejlesztési munkálatokat végez a Magyar Telekom a jövő hét elején, emiatt átmeneti szolgáltatás-kiesésekre kell számítani.
A szolgáltató közleményében arról tájékoztatott, hogy a folyamatos karbantartás és korszerűsítés részeként 2025. szeptember 16-án hajnalban tervezett hálózati munkálatokat végez. A Telekom célja, hogy ügyfelei számára gyorsabb, stabilabb és megbízhatóbb hálózati élményt biztosítson.
Országtuning a Telekomnál: karbantartás miatt leállások lesznek Fejérben
A munkálatok az alábbi időpontokban és helyszíneken okozhatnak fennakadást:
- Székesfehérvár: szeptember 16-án 00:00 és 05:00 óra között egyes városrészekben időszakos szolgáltatás-kimaradás várható. A tervezett üzemidő kiesés maximális hossza 300 perc lehet.
- Bodajk, Csókakő, Mór: szeptember 16-án 00:00 és 06:00 között lehet számítani szolgáltatás-kimaradásra, a kiesés hossza legfeljebb 120 perc.
A Telekom közölte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érintett ügyfelek minél rövidebb ideig tapasztaljanak fennakadást.
A leállás tízezreket érinthet, ugyanakkor a vállalat hangsúlyozza, hogy a fejlesztés hosszú távon a jobb és stabilabb hálózati élményt szolgálja.