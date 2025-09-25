szeptember 25., csütörtök

Minden, amit a betegszabadságról és a táppénzről tudni kell

Címkék#táppénz#háziorvos#betegszabadság

Táppénz és betegszabadság – szinte nincs olyan munkavállaló, akit ne érintene, mégis kevesen ismerik ezek ’szabályait’ és azt, hogy e két fogalom nem egy és ugyanaz. Most egy háziorvos segítségével eltüntetjük a kérdőjeleket.

Déri Brenda

Ha nem is minden munkavállaló, de a legtöbb már biztosan igénybe vette a betegszabadságot vagy a táppénzt. Előbbi, a betegszabadság az a maximum 15 napig tartó időszak, amikor a munkavállaló a saját betegsége miatt válik keresőképtelenné. Ilyen esetben a háziorvos kiállít egy orvosi igazolást, a munkáltató pedig a távolléti díj 70%-kát téríti. 

táppénz
A tartósan táppénzen lévőket ellenőrizhetik
Forrás:  Shutterstock

A tartósan táppénzen lévőket ellenőrizhetik

Abban az esetben, ha a betegszabadság, azaz a 15 nap lejárta után még mindig fennáll a betegség vagy hosszabb időt vesz igénybe a gyógyulás folyamata, adható a táppénz maximum 1 évig, de bizonyos esetekben tarthat tovább. A háziorvosok viszont legfeljebb egy hónapig tarthatják táppénzen a beteget. Ilyenkor a napi bruttó jövedelem 50-60 százalékát fizeti a munkáltató és a NEAK – vázolta fel Bráth Endre háziorvos. 

Táppénzre írhatók még ki a kezelőorvos vagy a háziorvos által a veszélyeztetett várandós nők és a balesetet szenvedett betegek is. 

Fontos tudni, hogy a háziorvosoknak minden héten le kell adni, hogy kik vannak táppénzen ellenőrzésre. Azoknak, akik hosszabb ideje tartózkodnak táppénzen érdemes ’bebiztosítani’ magukat szakorvosi leletekkel, amik alátámasztják a diagnózisukat. Bráth Endre arra is felhívta a figyelmet, hogy, ha valaki több mint fél éve van táppénzen, akkor a jogosítványát is felülbírálhatják.

De mi történik akkor, ha üzemi balesetben sérül meg a munkavállaló, azaz munkaidőben, a munkába menet vagy a munkahelyén? 

Ilyenkor mindig készíteni kell egy baleseti jegyzőkönyvet, hangsúlyozta a háziorvos, amit aztán a NEAK-nak kell elküldeni. Üzemi balesetkor a munkáltató fizeti a betegszabadságot, ugyanúgy a távolléti díj 70%-át, majd a táppénzt. De ezen felül a baleset miatt szükséges gyógyszereket és egyéb készítményeket is a cég téríti.



 

 

