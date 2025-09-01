szeptember 1., hétfő

Példásan kezelt gyarapodás

1 órája

Iskolai helyhiány fenyegetett, az önkormányzatnak azonnal cselekednie kellett Fejérben

A Fejér vármegyei kisváros egyre erősebben mutatja egy élhető, fejlődő közösség ismérveit, és talán az egyik legörömtelibb jele ennek, hogy a településen évről évre növekszik a gyermeklétszám. Ez nem csupán statisztikai adat: ez a jövőbe vetett bizalom kézzelfogható megnyilvánulása. A tanterem az önkormányzat gyors munkájának eredménye.

Bokányi Zsolt
Fotó: Az önkormányzat

Míg más települések elöregedéssel, iskolabezárással küzdenek, Rácalmáson új kihívásként az jelent meg, hogy az általános iskola tanterem-gondokkal néz szembe a megnövekedett gyermeklétszám miatt. Ez a kihívás azonban egyben lehetőség is és a helyi önkormányzat nem habozott élni vele. Új tanteremre volt szükség, megoldották.

Tanterem
Tanterem a jövőnek
Fotó: Az önkormányzat

A közelmúltban a képviselő-testület tagjai helyszíni bejáráson vettek részt, hogy személyesen is megtekintsék két önkormányzati tulajdonú épület felújításának előrehaladását. Az egyik érintett ingatlan a Fő tér 1. szám alatt található, közvetlenül az iskola szomszédságában. A tankerület megkeresésére az önkormányzat gyors és hatékony megoldást kínált, teljesen önerőből: az épületben egy vadonatúj, korszerű tantermet alakítottak ki, amely egy teljes osztály kényelmes elhelyezésére alkalmas. 

A beruházás nemcsak a gyerekek komfortját szolgálja, hanem tehermentesíti az iskolát is.

Ráadásul nem csupán átmeneti megoldásról van szó. A településvezetés hosszabb távon is elkötelezett a helyi oktatás fejlesztése iránt: az iskolaépület bővítését is az önkormányzat finanszírozza a közeljövőben. De nem ez az egyetlen előremutató fejlesztés. A Jankovich-kúria kezelésében lévő, Kiss Ernő utcai egykori csónakházat is felújíttatta az önkormányzat. Az épület eddig kihasználatlanul állt, most azonban új életet kap: szeptember 1-jétől egy vállalkozás hosszú távra bérbe vette sport- és rekreációs célokra, ami nemcsak közösségi értéket teremt, de rendszeres bevételt is hoz a városnak.

Tanterem a jövőnek

Ezek a fejlesztések jól példázzák, hogyan válik a gyarapodás nem teherként, hanem lehetőségként értelmezett feladattá. A növekvő gyereklétszám nem pusztán iskolai kapacitásokat érint, ez a település jövőjébe vetett hit egyik legfontosabb bizonyítéka. Rácalmás vezetése pedig egyértelműen az élére állt annak, hogy ez a bizalom ne csak megmaradjon, hanem alapja legyen a következő évtizedek fejlődésének is.

 

 

