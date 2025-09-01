szeptember 1., hétfő

Véget ért a nyári szünet

1 órája

Tanévkezdés örömei és izgalmai az első napon (képgalériával, videóval)

Címkék#Fejér vármegye#Orosz Ágoston#templom#tanév#iskola

Véget ért a nyári szünet és megkezdődött mindenhol az oktatás. A tanévkezdés sokaknak jelent örömet, hiszen találkozhatnak a régen látott osztálytársakkal, de sok izgalmat is tartogat ez a nap azoknak, akik új intézményben kezdték meg a 2025-26-os tanévet Fejér vármegyében.

Palocsai Jenő
Tanévkezdés örömei és izgalmai az első napon (képgalériával, videóval)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Még a szokásosnál is nagyobb volt a reggeli forgalom Fejér vármegye útjain, illetve a városok belterületén. Véget ért a nyári szünet, szélesre tárták az iskolák kapuit, hogy könnyebben bejuthassanak a tudásra oly régóta szomjazó diákok a tantermekbe. A tanévkezdés minden iskolában más és más, hiszen minden intézmény őrzi a hagyományait.

tanévkezdés
Így telt a tanévkezdés Székesfehérváron
Fotó: Fehér Gábor

Aggódó, de büszke szülők a bejáratnál

Nyüzsgő élettel telt meg a tanévkezdés napján Székesfehérvár is. A szép ruhába öltözött tanulók menete hömpölygött az utcákon. Az ifjabbakat kísérő, büszke szülők képeket készítettek a gyerekekről az iskolák kapujában és pár nehezen kimondott biztató szó közben még adtak egy egy puszit a fésült üstökökre. Aztán amikor a szép ruhás jól fésült tanulók, a régi motorosként egyedül érkező „nagyokkal” együtt eltűntek az iskolák ajtajában elsétáltak a szülők is. Az apák, kézen fogva vigasztalták a párás szemű anyákat az autók és a munkahelyek igyekezve.

Tanévkezdés ünnepi szentmisével

Így volt ez a Ciszterci Szent István Gimnázium esetében is, ahol Orosz Ágoston igazgató vidáman fogadta az érkező diákokat és nevelőket.

– Ebben a tanévben 739 diák kezdi meg nálunk a munkát, akik közül két osztály, 74 tanuló ötödikesként érkezett hozzánk. Emellett indul két új kilencedik évfolyamos csoport is 64 fővel. Velük együtt összesen 130 vannak a kilencedikesek. Mi mindig szentmisével nyitjuk, és azzal is zárjuk a tanévet. Idén sincs ez máshogy, ezért amint megérkezik mindenki, osztályonként átvonulunk a templomba, ahol a szentmise egyben a tanévnyitó ünnepség is. Fel vagyunk készülve mindenre, kipihentük magunkat és nagyon várjuk már a gyerekeket és a feladatokat. Nagyon jó tanév lesz – fogalmazott Orosz Ágoston az első tanítási nap reggelén.

Tanévkezdés a Ciszterciben

Fotók: Fehér Gábor - FMH

Aztán eljött a nyolc óra, a diákok a templomba vonultak, az utcák csendesebbek lettek, a biztonságot garantáló polgárőrök és rendőrök pedig elhagyták a rájuk bízott intézmények gyalogátkelőit. Megkezdődött a 2025/26-os tanév.

 

