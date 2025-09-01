Több ezer diák kezdte meg a tanévet Fejérben

Mintegy 16114 általános iskolás és 3102 középfokú iskolás tanuló kezdte meg hétfőn a 2025/2026-os tanévet a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában álló iskolákban, így többek közt a bicskei, móri, gárdonyi intézményekben is. Ebből Székesfehérváron 7240 általános iskolás és 2280 középfokú iskolás tanuló ült az iskolapadba szeptember elsején – közölte megkeresésünkre a Székesfehérvári Tankerületi Központ.

Megkezdődött a 2025/2026-os tanév

Fotó: Fehér Gábor

Nagy segítség az ingyenes tankönyv tanévkezdéskor

Az állam továbbra is ingyenesen biztosítja a tankönyveket minden nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, csökkentve a családok anyagi terheit, ezért az iskoláinkban is valamennyi tanuló térítésmentesen jut a tankönyvekhez. Ezeket hagyományosan az első tanítási napon vehetik át az iskolában – tájékoztatott a tankerület.