Frissen Fejérből

7 órája

Több ezer diák kezdte meg a tanévet Fejérben

Címkék#Székesfehérvári Tankerületi Központ#iskolakezdés#tankönyv#tanévkezdés

Közel tízezer általános és középiskolás diák kezdte meg hétfőn a 2025/2026-os tanévet Fejér megyében a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában álló iskolákban. Az ingyenes tankönyvek több ezer forintos megtakarítást jelentenek a családoknak az idei tanévkezdéskor is.

Munkatársunktól

Mintegy 16114 általános iskolás és 3102 középfokú iskolás tanuló kezdte meg hétfőn a 2025/2026-os tanévet a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában álló iskolákban, így többek közt a bicskei, móri, gárdonyi intézményekben is. Ebből Székesfehérváron 7240 általános iskolás és 2280 középfokú iskolás tanuló ült az iskolapadba szeptember elsején – közölte megkeresésünkre a Székesfehérvári Tankerületi Központ.

tanév
Megkezdődött a 2025/2026-os tanév
Fotó: Fehér Gábor

Nagy segítség az ingyenes tankönyv tanévkezdéskor

Az állam továbbra is ingyenesen biztosítja a tankönyveket minden nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, csökkentve a családok anyagi terheit, ezért az iskoláinkban is valamennyi tanuló térítésmentesen jut a tankönyvekhez. Ezeket hagyományosan az első tanítási napon vehetik át az iskolában – tájékoztatott a tankerület.

 

Frissen Fejérből

