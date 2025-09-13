Kiderült az igazság a TAJ-kártyáról, így változik meg minden mostantól

Sokan bizonytalanul forgatták a kártyát a kezükben: lehet, hogy már nincs is rá szükség? Jó hír, hogy a TAJ-kártya velünk marad, viszont a régi, pecsétekkel teli TB-kiskönyv 2026-ban nyugdíjba vonul. A Feol.hu szerint a rendelet egyértelmű: minden adat digitális nyilvántartásba költözik, így vége a papírmacerának.

A TAJ-kártya marad a pénztárcánkban, a TB-kiskönyv viszont digitális formában él tovább 2026-tól

Forrás: new7.hu/Illusztráció

TAJ-kártya marad, az ügyintézés felgyorsul - így hat ránk a változás

Lehullt a lepel: a TB-kiskönyv 2026-tól a múlté, a pecsétes kis füzetke eltűnik a fiókok mélyéről. Helyét egy modern, digitális rendszer veszi át, ahol minden adat egy kattintással elérhető lesz. A TAJ-kártya azonban marad, így az orvosnál vagy a patikában továbbra is a jól megszokott plasztiklapot kell előkapni a pénztárcából.

Az átállás nem aprópénz: közel 290 millió forintot szán rá a kormány egyszeri fejlesztésként, a működtetésére pedig évi 41,75 millió forint megy majd el - írja a Világgazdaság. A cél viszont világos: kevesebb papír, gyorsabb ügyintézés, és vége annak, hogy egy összefirkált vagy elázott kiskönyv miatt kelljen bosszankodni.

Nemcsak a TB-kiskönyv búcsúzik, hanem a pénztárcánkban is érezhetünk változást. Azoknak a magánszemélyeknek, akik nem rendelkeznek biztosítotti jogviszonnyal, 2025. január 1-jétől magasabb egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük. Az új összegek: napi 390 forint (korábban 380), illetve havi 11 800 forint (korábban 11 300). Ez elsőre apróságnak tűnik, de havi szinten már 500 forinttal többet kell majd befizetni.

Miért jó ez nekünk?

A digitális átállás egyszerűen leveszi a vállunkról a nyűgöt. Nem kell többé azon bosszankodni, hogy eltűnt a TB-kiskönyv, elázott a táskában vagy nem fér be a fiókba a sok pecséttől. Minden adat biztonságosan elérhető lesz online, és az ügyintézés is sokkal gyorsabban zajlik majd. Az orvosnál, a patikában vagy a hivatalban elég lesz a TAJ-kártyát felmutatni, a háttérben pedig a rendszer már mindent tud. Röviden: kevesebb papírmunka, több biztonság, gyorsabb ügyintézés - miközben a megszokott kis kártyánk továbbra is ott lapulhat a pénztárcánkban. Az idősebb korosztály számára a digitális ügyintézés még nehézséget okozhat, de a kormány ígérete szerint a TAJ-kártya továbbra is mindenhol érvényes marad, így senki nem marad ellátás nélkül.

Összegezve: A TAJ-kártya marad

A TB-kiskönyv megszűnik 2026. január 1-jétől

Az egészségügyi adminisztráció teljesen átkerül a digitális térbe.

Egy korszak lezárul, de közben egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb lesz az egészségügyi ügyintézés.