Szüreti mulatság varázsa a Zengő Óvodában: hagyomány és közösség ünnepe Sárbogádon (Videó)
Őszi színek, vidám gyerekzsivaj és közös élmények töltötték meg a sábogádi utcákat pénteken. A szüreti mulatság nemcsak látványos felvonulást hozott a Zengő Óvoda közösségének, hanem a helyi hagyományok felelevenítését is szolgálta.
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
Sárbogádon az idei ősz sem telhetett el szüreti mulatság nélkül: a Zengő Óvoda pénteken tartotta hagyományőrző programját, amely nagy sikert aratott a családok körében. A rendezvény látványos lovaskocsis felvonulással indult, amelyen az óvodások és hozzátartozóik együtt vonultak végig a település utcáin.
Szüreti mulatság mindenkinek!
A mulatság során a kicsik és szüleik közösen préseltek szőlőt, így saját élményként tapasztalhatták meg a mustkészítés folyamatát. A jó hangulatról Varró János gondoskodott, aki népzenei táncházat tartott, bevonva gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
A program zárásaként minden résztvevő megkóstolhatta a frissen préselt mustot, amely igazi jutalomként koronázta meg a közös munkát.
A rendezvény célja, hogy a településre jellemző népszokásokat, viseletet és szüreti hagyományokat idézzük fel, és adjuk tovább a gyerekeknek
– mondta Húszárné Kovács Márta igazgatónő.
A szüreti ünnepség nem csupán a hagyományok ápolásáról, hanem a közösség összetartozásáról is szólt: kicsik és nagyok együtt élhették át az őszi betakarítás örömét.