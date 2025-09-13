szeptember 13., szombat

Szőlő és hagyomány!

2 órája

Szüreti mulatság varázsa a Zengő Óvodában: hagyomány és közösség ünnepe Sárbogádon (Videó)

Őszi színek, vidám gyerekzsivaj és közös élmények töltötték meg a sábogádi utcákat pénteken. A szüreti mulatság nemcsak látványos felvonulást hozott a Zengő Óvoda közösségének, hanem a helyi hagyományok felelevenítését is szolgálta.

Bokányi Zsolt
Szüreti mulatság varázsa a Zengő Óvodában: hagyomány és közösség ünnepe Sárbogádon (Videó)

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Sárbogádon az idei ősz sem telhetett el szüreti mulatság nélkül: a Zengő Óvoda pénteken tartotta hagyományőrző programját, amely nagy sikert aratott a családok körében. A rendezvény látványos lovaskocsis felvonulással indult, amelyen az óvodások és hozzátartozóik együtt vonultak végig a település utcáin.

Szüreti mulatság
Szüreti mulatság a Zengő Óvodában! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szüreti mulatság mindenkinek! 

A mulatság során a kicsik és szüleik közösen préseltek szőlőt, így saját élményként tapasztalhatták meg a mustkészítés folyamatát. A jó hangulatról Varró János gondoskodott, aki népzenei táncházat tartott, bevonva gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

A program zárásaként minden résztvevő megkóstolhatta a frissen préselt mustot, amely igazi jutalomként koronázta meg a közös munkát.

A rendezvény célja, hogy a településre jellemző népszokásokat, viseletet és szüreti hagyományokat idézzük fel, és adjuk tovább a gyerekeknek 

– mondta Húszárné Kovács Márta igazgatónő.

Préselik a szőlőt, készül a finom must! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A szüreti ünnepség nem csupán a hagyományok ápolásáról, hanem a közösség összetartozásáról is szólt: kicsik és nagyok együtt élhették át az őszi betakarítás örömét.

 

