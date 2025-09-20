XVII. alkalommal, csodás napsütésben ünnepelt együtt Maroshegy! (Videó)

Székesfehérváron ismét megrendezésre kerüllt a Maroshegyi szüreti mulatság, amely idén is rengeteg látogatót vonzott a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár elé. A XVII. alkalommal zajló eseményen minden korosztály talált programot: a gyermekeket népi fajátékok, pecsétgyűjtő verseny és kosaras körhinta várta, míg a felnőttek a kirakodóvásár és kézműves portékák között válogathattak.

Szüreti mulatság kicsiknek és nagyoknak Maroshegyen! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A rendezvény délelőtt a Maroshegyi Óvoda Pillangó csoportjának műsorával kezdődött, majd a Szent Kristóf Ház fiataljainak előadása és a Táncsics Mihály Általános Iskola diákjainak produkciója következett. A látogatók a Maroshegyi szüreti mulatság ideje alatt szörpök, lekvárok és ajándéktárgyak között böngészhettek, míg az éheseket erdélyi tokány, rétes, kürtőskalács és vattacukor várta.

Fotó: Bokányi Zsolt

A rendezvényen részt vett Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, aki arra biztatta a gyermekeket, hogy bátran próbálják ki a játékokat, és mindenkinek jó szórakozást kívánt. Mészáros Attila önkormányzati képviselő is ellátogatott a mulatságra, amely Székesfehérvár Önkormányzatának és Brájer Éva, Maroshegy képviselőjének támogatásával valósult meg.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Mészáros Attila alpolgármester is részt vettek a rendezvényen. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szüreti mulatság mindenki kedvére!

A szervezők célja az volt, hogy a közösség minden tagja jól érezze magát, találkozzon régi ismerőseivel, és új barátságokat kössön a Maroshegyi Böndörödőn.