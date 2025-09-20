1 órája
XVII. alkalommal, csodás napsütésben ünnepelt együtt Maroshegy! (Videó)
Ragyogó napsütésben rendezték meg a XVII. Maroshegyi Böndörödőt! A szüreti mulatság idén is nagy siker volt!
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
Székesfehérváron ismét megrendezésre kerüllt a Maroshegyi szüreti mulatság, amely idén is rengeteg látogatót vonzott a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár elé. A XVII. alkalommal zajló eseményen minden korosztály talált programot: a gyermekeket népi fajátékok, pecsétgyűjtő verseny és kosaras körhinta várta, míg a felnőttek a kirakodóvásár és kézműves portékák között válogathattak.
A rendezvény délelőtt a Maroshegyi Óvoda Pillangó csoportjának műsorával kezdődött, majd a Szent Kristóf Ház fiataljainak előadása és a Táncsics Mihály Általános Iskola diákjainak produkciója következett. A látogatók a Maroshegyi szüreti mulatság ideje alatt szörpök, lekvárok és ajándéktárgyak között böngészhettek, míg az éheseket erdélyi tokány, rétes, kürtőskalács és vattacukor várta.
A rendezvényen részt vett Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, aki arra biztatta a gyermekeket, hogy bátran próbálják ki a játékokat, és mindenkinek jó szórakozást kívánt. Mészáros Attila önkormányzati képviselő is ellátogatott a mulatságra, amely Székesfehérvár Önkormányzatának és Brájer Éva, Maroshegy képviselőjének támogatásával valósult meg.
Szüreti mulatság mindenki kedvére!
A szervezők célja az volt, hogy a közösség minden tagja jól érezze magát, találkozzon régi ismerőseivel, és új barátságokat kössön a Maroshegyi Böndörödőn. A rendezvény Székesfehérvár Önkormányzatának és Maroshegy képviselőjének támogatásával valósult meg.