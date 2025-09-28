Fergeteges rock and roll műsorral zárta a szőlőhegyi szüreti mulatságot a Boka Boogie Band

Reggel nyolc órától már gyülekeztek a résztvevők a szőlőhegyen, kezdődött a szüreti mulatság, ahol piknik főzés és baráti beszélgetések indították a napot. Kilenc órakor kezdetét vette a szüreti felvonulás, amely a település egyik legszebb hagyománya: feldíszített kocsik, vidám népviseletbe öltözött felvonulók és zeneszó hozta meg az ünnep hangulatát. A déli közös ebéd és az azt követő evőverseny igazi közösségi élményt nyújtott mindazoknak, akik részt vettek az eseményen.

A Kákics zenekar népi dallamokkal fokozta a szüreti mulatság hangulatát! Fotó: BORJUS MARTIN

Szüreti mulatság, remek hangulatban!

A délutáni órákban a színpadon egymást követték a programok. Először a legkisebbek, az óvodások mutatták be műsorukat, majd a nyugdíjas klub énekkara örvendeztette meg a közönséget. A hangulat folyamatosan fokozódott: a Kákics együttes és az iskolai népi furulyások közös fellépése nagy sikert aratott, majd a szenior örömtánc bizonyította, hogy táncolni és mulatni minden korosztály szeret.

Boka és zenekara fergeteges koncerttel zárta a rendezvényt! Fotó: BORJUS MARTIN

Az este fénypontja kétségkívül a Boka Boogie Band koncertje volt. A korábbi Sárga Taxi zenekar tagjaiból alakult formáció igazi rock’n’roll bulit varázsolt a színpadra. A zenészek és a közönség egyaránt láthatóan élvezték a fergeteges előadást, amely méltó csúcspontja lett a rendezvénynek. A koncert után a szentmihály-napi tűzgyújtás és a tűzijáték színesítette tovább a programot, végül pedig a sátorban megrendezett szüreti bál zárta a napot. A szüreti mulatság Seregélyes-Szőlőhegyen ismét bebizonyította, hogy a hagyományok, a közös élmények és a jókedv kéz a kézben járnak. Egy nap, amikor a helyiek és a vendégek együtt ünnepelhetnek, és amikor a rock’n’roll is összekapcsolja a generációkat.