Az eső sem tudta kedvét szegni a szüreti felvonulás résztvevőinek

„Indul ma a menet, rajta pulyák serege, lovak patája csattogjon, kerepeljen a kocsik kereke! Az őszi napfény eleje bearanyozza a mihályi portákat. S mi közben dalolunk, felidézzük a legszebb nótákat! Pletykák, sztorik, tréfák, mind sorra kerülnek, nevetésre késztetnek, míg a kupák kiürülnek. Megállunk pár állomásnál, hol barátság lakozik, lesz majd műsor, zene, tánc, s egy kis pályinka is előbújik! Szól a muzsika, csattan a csizma, pirul a leány, perdül a szoknya! Dalolunk, nevetünk, ki kimarad, az bánja. Akit meg nem érdekel, vigye el a kánya!” E szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket a kisbíró, Szerényi Márk szombaton a sárszentmihályi szüreti felvonuláson.

Néptáncosok és lovaskocsi nélkül nincs igazi szüreti felvonulás Sárszentmihályon sem

Fotó: Zelenák Tibor

Szüreti felvonulás a javából

Bár az időjárás nem kedvezett semmiféle szabadtéri programnak szombaton, a sárszentmihályiak jó kedvét és lelkesedését az eső sem tudta elmosni. Már kora reggel sürögtek-forogtak a porták körül a helyiek, ki-ki a maga feladatában elmélyülve, lassacskán ünnepi díszbe öltözött a közösségi ház és környéke. Nem sokra rá pedig patadobogás visszhangzott a sárszentmihályi utcákon, s ki csikósként, ki pedig népviseletbe öltözve baktatott lován a szüreti felvonulás gyülekező helyére. Ám nemcsak a településről, hanem még a környékről is érkeztek kocsik és lovasok! S mikor már a falu apraja-nagyja készen állt, elindult a menet, élén a bírót és a bírónét (Riba Pétert és Sütő Ildikót) szállító hintóval. Hosszúra nyúlt a szüreti felvonulók sora, olyan hosszúra, hogy útközben tán többen meg is éheztek, szomjaztak, így egy-egy megállóban, külön műsorszámok kíséretében, ízletes pogácsák és szendvicsek, zsíros kenyér és egyéb nyalánkságok várták a résztvevőket.

Fotó: Zalenák Tibor

A szüreti mulatságot egy kis műsor tette színesebbé: Krutzler Gergő tangóharmonikán játszott, míg a néptáncosok – Balázs Lilla Enikő vezetésével – fergeteges műsort adtak. A táncosokat Lepsényi Norbert citerás kísérte.

Délutánra azonban bekeményített az időjárás, így a szüreti mulatság fedett téren, közös ebéddel folytatódott. Gulyásleves, pörkölt és pogácsa volt a menü, amelyhez a borongós, kora őszi időjárás jócskán meg is hozta az étvágyat.