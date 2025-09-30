Látványos szüreti mulatságot tartottak, evőversennyel és bállal (galéria)

Szüreti felvonulást és mulatságot tartottak hétvégén Seregélyes-Szőlőhegyen. Az érdeklődőket a jó hangulat mellett kézművesfoglalkozások, ugrálóvár, kosaras körhinta és népi játszó várta, a felnőtteknek egészségügyi szűrésekkel is készült a helyi Vöröskereszt. Aki pedig megéhezett a nap során, az a street food valamennyi variációja körül választhatott, így volt vattacukor, hot-dog, lángos, kürtőskalács, jégkása és koktél is.

Sokan nyeregbe pattantak a seregélyesi szüreti felvonulásra

Fotó: Török-Hajzer Márta

Szüreti felvonulástól az evőversenyig

Bár a nap kissé hűvösen indult, mégsem szegte senki kedvét az időjárás szombaton, s a legkisebbektől a legnagyobbakig Seregélyes-Szőlőhegy apraja-nagyja csatlakozott a szüreti mulatsághoz. A résztvevők jelentős része lóháton vagy lovaskocsin érkezett, méghozzá egy szüreti felvonulás keretében. Őket minden bizonnyal jól átmelegítette paripájuk, míg egyeseket az evőverseny izzzasztott le. A versenybe szállóknak hamburgt, chilicumos csilisbabot és süteményt kellett elfogyasztaniuk a győzelem felé vezető úton. S mindezt a kalóriát le is mozoghatták a délutn folyamán, hiszen a színpadon egymást váltották a műsorok, produkciók. Fellépett Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita, a helyi óvodások, a Kákics együttes és népi furulyások, de volt Senior örömtánc, valamint fergeteges bulit csapott a Boka Boogie Band is. A napot Szent Mihály-napi tűzgyújtás, tűzijáték és szüreti bál zárta.

