szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőlőhegyi szüret

2 órája

Látványos szüreti mulatságot tartottak, evőversennyel és bállal (galéria)

Címkék#Seregélyes-Szőlőhegy#szüret#szüreti felvonulás#evőverseny#mulatság

Szüreti felvonulással, evőversennyel, koncerttel és szüreti bállal köszöntötte a szüret időszakát Seregélyes-Szőlőhegy szombaton. A szüreti mulatság reggelén lovasokkal, lovaskocsikkal indult a szüreti felvonulás, melyen még a legkisebbek is lóra pattantak.

Munkatársunktól
Látványos szüreti mulatságot tartottak, evőversennyel és bállal (galéria)

Fotó: Török-Hajzer Márta

Szüreti felvonulást és mulatságot tartottak hétvégén Seregélyes-Szőlőhegyen. Az érdeklődőket a jó hangulat mellett kézművesfoglalkozások, ugrálóvár, kosaras körhinta és népi játszó várta, a felnőtteknek egészségügyi szűrésekkel is készült a helyi Vöröskereszt. Aki pedig megéhezett a nap során, az a street food valamennyi variációja körül választhatott, így volt vattacukor, hot-dog, lángos, kürtőskalács, jégkása és koktél is.

Lovasok a szüreti felvonuláson
Sokan nyeregbe pattantak a seregélyesi szüreti felvonulásra
Fotó: Török-Hajzer Márta

Szüreti felvonulástól az evőversenyig

Bár a nap kissé hűvösen indult, mégsem szegte senki kedvét az időjárás szombaton, s a legkisebbektől a legnagyobbakig Seregélyes-Szőlőhegy apraja-nagyja csatlakozott a szüreti mulatsághoz. A résztvevők jelentős része lóháton vagy lovaskocsin érkezett, méghozzá egy szüreti felvonulás keretében. Őket minden bizonnyal jól átmelegítette paripájuk, míg egyeseket az evőverseny izzzasztott le. A versenybe szállóknak hamburgt, chilicumos csilisbabot és süteményt kellett elfogyasztaniuk a győzelem felé vezető úton. S mindezt a kalóriát le is mozoghatták a délutn folyamán, hiszen a színpadon egymást váltották a műsorok, produkciók. Fellépett Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita, a helyi óvodások, a Kákics együttes és népi furulyások, de volt Senior örömtánc, valamint fergeteges bulit csapott a Boka Boogie Band is. A napot Szent Mihály-napi tűzgyújtás, tűzijáték és szüreti bál zárta.

(Galéria a képre kattintva!)

Látványos szüreti mulatságot tartottak Seregélyes-Szőlőhegyen

Fotók: Török-Hajzer Márta

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu