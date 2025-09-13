Lovasok és néptáncosok járták körbe a falut – szüreti felvonulás Jenőn (videó, galéria)

Szüreti felvonulás tartottak szombat délután Jenőn, ahol részt vett a falu apraja és nagyja. Voltak, akik népviseletet öltöttek és táncra perdültek az egyes megállóknál, míg mások csak kísérték vagy nézték a felvonulókat.

A szüreti felvonulás kezdetén a település nemrég megválasztott polgármestere, Budai Ferenc, valamint Vargha Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket, majd az elmúlt egy évben született babákat üdvözölték. A hagyományokhoz híven a szülők ezúttal is névre szóló gravírozott lakatot vehettek át, amit aztán közösen felhelyeztek a Levendulás Parkban található lakatfalra.