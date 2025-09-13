1 órája
Lovasok és néptáncosok járták körbe a falut – szüreti felvonulás Jenőn (videó, galéria)
Magyar nóta, díszes lovaskocsik és népviseletbe öltözött helyiek – ez fogadta azokat, akik Jenőn jártak szeptember 13-án, szombaton.
Fotó: Fehér Gábor / FMH
Szüreti felvonulás tartottak szombat délután Jenőn, ahol részt vett a falu apraja és nagyja. Voltak, akik népviseletet öltöttek és táncra perdültek az egyes megállóknál, míg mások csak kísérték vagy nézték a felvonulókat.
A szüreti felvonulás kezdetén a település nemrég megválasztott polgármestere, Budai Ferenc, valamint Vargha Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket, majd az elmúlt egy évben született babákat üdvözölték. A hagyományokhoz híven a szülők ezúttal is névre szóló gravírozott lakatot vehettek át, amit aztán közösen felhelyeztek a Levendulás Parkban található lakatfalra.
Szüreti felvonulás JenőnFotók: Fehér Gábor / FMH
A babaköszöntő ceremónia után a jenőiek visszaemlékeztek az elmúlt egy év legfontosabb eseményire, változásaira, majd egy néptánc produkció után indult is a menet.
A felvonulók a falu több pontján megálltak és előadták táncaikat, de ezzel még nem ért véget a nap. Estére, 21 órára a szüreti bálba várnak vissza mindenkit a művelődési házba.
Videón és képes összeállításunkon mutatjuk, hogy hogyan telt a jenői szüreti felvonulás: