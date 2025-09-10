szeptember 10., szerda

Kémiai gyérítés!

38 perce

Szúnyoggyérítés Rácalmáson, csütörtökön indul a permetezés!

Címkék#Rácalmás#szúnyog#veszély

Rácalmás területén szeptember 11-én, csütörtökön földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek az önkormányzat megbízásából.

Feol.hu
Szúnyoggyérítés Rácalmáson, csütörtökön indul a permetezés!

Fotó: Facebook Illusztráció

A permetezés a napnyugta utáni órákban történik, amikor a szúnyogok a legaktívabbak. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatokat, a szakemberek szeptember 12-én vagy 13-án végzik el a beavatkozást. A gyérítés során Deltasect Plus 1,2 ULV típusú szúnyogirtó szert használnak, amely emberre és melegvérű állatokra nem jelent veszélyt, azonban méhekre nézve kockázatos, ezért kérik a méhészek és a lakosság figyelmét.

 

