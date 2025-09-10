Kémiai gyérítés!
38 perce
Szúnyoggyérítés Rácalmáson, csütörtökön indul a permetezés!
Rácalmás területén szeptember 11-én, csütörtökön földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek az önkormányzat megbízásából.
Fotó: Facebook Illusztráció
A permetezés a napnyugta utáni órákban történik, amikor a szúnyogok a legaktívabbak. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatokat, a szakemberek szeptember 12-én vagy 13-án végzik el a beavatkozást. A gyérítés során Deltasect Plus 1,2 ULV típusú szúnyogirtó szert használnak, amely emberre és melegvérű állatokra nem jelent veszélyt, azonban méhekre nézve kockázatos, ezért kérik a méhészek és a lakosság figyelmét.
