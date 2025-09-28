Így nézett ki 90 éve a Távírda utcai SZTK (galéria)

1934 novemberének végén nagy eseményről számolt be a helyi és az országos sajtó: Székesfehérváron megnyílt az OTI (későbbi SZTK) palotája. Az Országos Társadalombiztosító Intézet egy 1927-ben létrehozott állami szervezet volt, amelyet a magyar társadalombiztosítás rendszerének átszervezésére hoztak létre Vass József, a Bethlen-kormány népjóléti és munkaügyi miniszterének kezdeményezésére.

Távírda utcai SZTK akkor és most

Forrás: Nagy Norbert fotóreprodukció / FMH

Az SZTK különleges története

A Távírda utcában álló fehérvári épületet Kotál Henrik budapesti műépítész tervezte, a kisebb kivitelezési munkákat egytől egyig fehérvári kisiparosok végezték. Az avatóünnepségen a sajtó tanúsága szerint a város és a vármegye számos előkelő személye részt vett. Ha valaki alaposabban megnézi az egykor a rendelőintézethez tartozott Földhivatal Kégl György utcai épületének míves emeleti zárterkélyének díszítményét, az alján felfedezheti az építész nevét és az 1934-es évszámot.

Forrás: FMH/Archív

Hogy a két épület között egykor valóban volt kapcsolat, megerősíti az a történet is, amit körülbelül 10 éve hallottam: a zárterkélyes rész alatti földszinti helyiségben működött Koronczay József rendelője. Ő maga családjával az utca elején álló házban lakott, és az ablakon kinézve látta a saját otthonát. A ház szépen kidolgozott vaskapuján ma is ott van a KJ monogram és az 1927-es évszám.