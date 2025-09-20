2 órája
Fehérvári fizikus a Sztárboxban, hatalmas pofonokkal készül (videó)
Elképesztő mérkőzésre van kilátást! Vasárnap este nem mindennapi összecsapásra készül a Sztárbox ringjében Balogh Edina színésznő és Molnár Janka Sára, a tudomány szerelmese. Janka, akinek nagy álma vált valóra ezzel a kihívással, a FEOL-nak arról mesélt, hogy számára a győzelem már most is a zsebében van. Szeretné bebizonyítani ország-világ előtt, hogy a tudomány szexi, a pofonjai pedig kemények.
Fehérvári fizikus a kötelek közé lép, ütős pofonokra készül.
Fotó: Udvardi Attila/Sztárbox; Somlyai-Sipos Szilvia
Székesfehérvárhoz ezer szállal kötődő Molnár Janka Sára régóta rajong a Sztárbox műsoráért, és már az első évad óta inspirálónak találta, hogy a hírességek kilépnek a saját megszokott világukból, és egy teljesen új területen mérettetik meg magukat. Amikor idén az RTL megkereste a lehetőséggel, boldogan mondott igent, bár volt egy feltétele:
Én ősrégi Sztárbox rajongó vagyok. Már az első évadra is jegyet vettem, mert annyira tetszett, hogy a celebek kilépnek a komfortzónájukból, és valami teljesen újba vágnak bele. A tavalyi évben, amikor VIP meghívást kaptam, azt éreztem, bárcsak egyszer én is kipróbálhatnám magam ebben. És idén, Istennek hála, felhívtak engem is!
– mesélte Janka, aki hozzátette, egy fontos feltétele azért volt az alkotók felé:
Számomra fontos volt, hogy önmagam maradhassak, és továbbra is azt képviselhessem, amit a mindennapokban is: a tudomány szexi, szerethető és érthető az RTL rendkívül támogatóan állt ehhez a kéréshez: a ruhámon képletek láthatók, és még a kisfilmemben is szerepelnek tudományos részletek. Célom, hogy a box által is közelebb vigyem az emberekhez a tudományt
– tette hozzá.
A Sztárbox, több mint egy showműsor
A székesfehérvári fizikus szerint a box kihívásai főként mentális síkon tették próbára a felkészülés során, miközben rengeteget tanult a kitartásról, önmagáról és a tudomány hétköznapi jelenlétéről. Álmában sem gondolta volna, hogy a heti 7-10 edzés mennyire megterhelő lesz számára, ám nem fizikálisan, főként mentálisan. Újra kellett értelmeznie az ütésekről és a kitartásról alkotott gondolatait.
A box megmutatta, hogy a kitartás az nem ott kezdődik, ahol én gondoltam. Rengeteget adott mentálisan is, és nekem ami szuper izgalmas, az tényleg az, hogy mentálisan mennyit lehet fejlődni ezáltal. Ez egy olyan utazás volt, amely megmutatta, hogy a tudomány és a sport kéz a kézben jár, és hogy a kitartás, az önismeret és a bátorság révén mindenki képes a saját álmait valóra váltani. Hatalmas elismerés mindazoknak, akik ezt versenyszerűen űzik évek, vagy évtizedek óta. Vasárnap este Balogh Edina ellen szeretném megmutatni, hogy nemcsak a tudomány káprázatos, hanem a pofonjaim is
– zárta elszántan Molnár Janka Sára.
Ha már Székesfehérvár!
