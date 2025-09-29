51 perce
„Apukámat elég nehéz utánozni” - Kóbor János lánya üzent a Sztárban Sztár All Stars miatt (videó)
Elképesztő show-t hozott az ország legnagyobb házibulija. A TV2 műsora, a Sztárban Sztár All Stars, ismét hozta a színvonalat, de az este a legnagyobb figyelmet egy produkció és az azt követő nézői felháborodás kapta. Varga Viktor, a legendás Omega-énekes, Kóbor Jánost idézte meg, előadása pedig még az ikon 18 éves lányát, Kóbor Lénát is megihlette, aki azonnal üzent a közösségi oldalán.
Kóbor Léna édesapjával, Kóbor Jánossal a TV2 reggeli műsorában anno.
Fotó: TV2
Vasárnap a csoportos rangadók éjszakáján újabb nyolc előadó bizonyított a Sztárban Sztár All Stars című műsorban, az este végére pedig összeállt a legjobb 12. Nevetésből ezúttal sem volt hiány, különösképp Horváth Tamás hozta a formáját, aki első körben Axl Rose-t alakítva gondoskodott a nevetésről, ám végén izgulnia kellett a kiesés miatt.
A Sztárban Sztár kiesői helyett mást küldték volna haza a kommentelők
A veszélyzónába végül négy nagyszerű énekes került: Szandi (Bonnie Tyler), Varga Viktor (Kóbor János), Halastyák Fanni (Dér Heni) és Horváth Tamás (Desh). A zsűri és a nézői szavazatok alapján végül Halastyák Fanni és Varga Viktor esett ki a versenyből. Közben a nézők kiakadtak: miután a zsűri és a közönség szavazata alapján Varga Viktor kiesett, elszabadult a kommentháború a TV2 Facebook posztja alatt. Sokan tökéletesnek ítélték a produkciót, és szinte egy emberként álltak ki a művész mellett.
Horváth Tamás Sztárban Sztár-produkciója nem mindenkinek jött be
Ég és föld volt különbség Horváth Tamás két produkciója között. Míg az első kört követően, amikor Axl Rose-t alakította inkább kifigurázták a dunaújvárosi énekest, addig Desh-ként brillírozott és levette a zsűrit és a nézőket is a lábukról.
Kóbor Léna így értékelte Varga Viktor előadását a Sztárban Sztár All Stars-ban
Varga Viktor a 2021-ben elhunyt Kóbor János előtt tisztelgett az Omega egyik legnagyobb slágerével, a Gyöngyhajú lány című örökzöld dallal. Kóbor János lánya, Kóbor Léna TikTok csatornáján keresztül reagált az előadásra, megerősítve, hogy apja utánozhatatlan, de ezzel elismerve a nehéz feladat nagyszerűségét is: „Apukámat elég nehéz utánozni”.
