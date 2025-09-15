szeptember 15., hétfő

Kukorica Jancsi

2 órája

Új faszoborral bővült Jenő egy újabb utcája

Bálint József#Kukorica Jancsi#szobor

Kukorica Jancsi névre keresztelték azt a fából készült remekművet, melyet a napokban helyeztek el a Petőfi utcában.

Déri Brenda
Új faszoborral bővült Jenő egy újabb utcája

Forrás: Jenő község FB-csoport

A jenői fafaragó és faszobrász Bálint József nevével már sokan találkozhattak, de, ha nevével nem is fából készült remekműveivel biztosan. Lakóhelyén, Jenőn rengeteg közterületen látható faszobor dicséri a keze munkáit és a sor tovább bővül. A napokban ugyanis elhelyezésre került a Petőfi utcába az egyik legújabb műve, ami a Kukorica Jancsi nevet kapta. 

faszobor Jenőn
Elfoglalta méltó helyét a faszobor.
Forrás: Jenő község FB-csoport.

Faszobor párok

Aki ismeri a mesét az jól tudja, hogy Kukorica Jancsinak volt egy párja, Iluska, őt már korábban elkészítette a fafaragó és jelenleg is megtekinthető a Nagysándor utcában. 

– A szobrokról, hogy szeretnének-e és, hogy milyet, mindig az adott utca lakói döntenek és a faanyag költségeit is ők fedezik. Mivel ezúttal a Petőfi utca elejére került, így esett a választás Petőfi Sándor János vitézére, azaz Kukorica Jancsira – tudtuk meg Király Anikó önkormányzati képviselőtől.

 

 

